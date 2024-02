Erfurt. Seit Mitte Februar ist er Präsident. Nun erwartet ihn eine zweijährige Amtszeit

Der Chefarzt der Augenheilkunde des Erfurter Helios-Klinikums, Marcus Blum, wurde während der 38. Tagung der „Deutschsprachigen Gesellschaft für Intraokularlinsen-Implantation, interventionelle und refraktive Chirurgie“ zum neuen Präsidenten der Gesellschaft gewählt. Die Tagung hatte vom 15. bis zum 17. Februar stattgefunden. Während seiner zweijährigen Amtszeit wird Blum zwei Jahreskongresse leiten - 2025 in Erlangen und 2026 in Köln.

Gesellschaft mit über 600 Mitgliedern

Insgesamt zählt die 1986 gegründete Gesellschaft, mit einem thematischen Schwerpunkt auf der Chirurgie des vorderen Augenabschnittes, über 600 Augenärzte zu ihren Mitgliedern. Der Vorstand besteht aus zehn gewählten Amtsinhabern. In jedem Kalenderjahr organisiert die Gesellschaft einen Fortbildungskongress und ist (deutsches) Mitglied im Dachverband „ESCRS“, der European Society for Cataract and Refractive Surgery.

Mit 1.282 Betten ist das Helios-Klinikum Erfurt das größte Krankenhaus der Region und für die medizinische Versorgung der Bürger der Thüringer Landeshauptstadt und weit darüber hinaus verantwortlich. Es ist zudem ein Krankenhaus der Maximalversorgung sowie Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena und seit 2022 Universitärer Campus der Health and Medical University.