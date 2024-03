Erfurt. Ein dreister Dieb trieb in einer Rechtsanwaltskanzlei sein Unwesen. Zudem fiel ein Mann auf eine Betrugsmasche herein. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Ein dreister Dieb hat in einer Erfurter Rechtsanwaltskanzlei zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeiter am Donnerstagmorgen festgestellt, dass in ihrem Büro in der Altstadt eine Geldkassette sowie eine Brille verschwunden waren. Ein Blick in die Videoüberwachung bestätigte den Verdacht. Am Vortag hatte ein Unbekannter die Gegenstände gestohlen. Ein Zeuge sah den Dieb dabei sogar, hielt ihn allerdings für einen Mandanten. Die Polizei sicherte die Videoaufzeichnungen sowie Spuren am Tatort. Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls wurden aufgenommen.

43-Jähriger wird Opfer von Betrügern

Ein 43-Jähriger aus Erfurt ist im Februar Opfer von Betrügern geworden. Laut Polizei hatte der Mann in einer Dating-App eine Frau kennengelernt, die sich als Anlageberaterin ausgab. Diese wies ihn auf eine Online-Plattform hin, auf der man angeblich in Kryptowährung investieren konnte. In der Aussicht auf gute Renditen legte der 43-Jährige insgesamt 23.000 Euro über die besagte Internetseite an. Als der Mann allerdings misstrauisch wurde und versuchte sein Geld zurück zu transferieren, wurde ihm der Zugriff auf sein Erspartes verwehrt. Der Mann ahnte, dass er auf Betrüger hereingefallen war und erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Erfurter Polizei.

Sterne und Airbag von Mercedes geklaut

Gleich zweimal haben sich Unbekannte in Erfurt an Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Zwischen Dienstag und Donnerstag klauten sie unter anderem Airbags aus den Autos. Von einem Mercedes, der in einem Parkhaus in der Hanoier Straße parkte, wurde die Fahrertür aufgebrochen. Aus dem Innenraum wurde ein Airbag und ein Navigationsgerät sowie von der Motorhaube der Stern entwendet. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von über 2000 Euro. Auf ähnliche Art und Weise schlugen Unbekannte auch in einer Tiefgarage in der Geschwister-Scholl-Straße zu. Dieses Mal wurde aus dem Multifunktionslenkrad eines Mercedes der Airbag ausgebaut. Auch hier fehlt das Emblem von der Motorhaube.

Kontrolle endet mit Drogenfund

Scheinbar hatte ein Mann in Erfurt das noch nicht in Kraft getretene Gesetz zur Legalisierung von Cannabis verfrüht zu seinen Gunsten ausgelegt. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige am Donnerstagnachmittag in der Parkanlage Klein Venedig kontrolliert worden. Dabei wurden in seinen Sachen fast 50 Gramm Cannabis gefunden. Das wäre selbst nach der Legalisierung zu viel. Gegen den 29-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Freitag ist in Erfurt ein Fahranfänger in s Visier der Polizei geraten. Wie diese mitteilte, war der Opel gegen 2 Uhr einem Streifenwagen in Daberstedt aufgefallen. Das Auto wurde angehalten und eine Kontrolle sowie ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab bei dem Fahrer einen Messwert von 0,2 Promille. An sich kein Problem, wäre da nicht die Probezeit des 23-Jährigen. Das Überschreiten der 0,0 Promillegrenze durch den Fahranfänger führte zu einer Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 250 Euro.

Einbruch in Wohnung

Von Mittwoch auf Donnerstag ist am Herrenberg in Erfurt in eine Wohnung eingebrochen worden. Laut Polizei hatten Unbekannte die Tür zur Wohnung eines 41-Jährigen, der gerade nicht zu Hause war, aufgebrochen. Auf ihrem Beutezug durchwühlten die Einbrecher die gesamte Wohnung und entwendeten schließlich zwei darin abgestellte Fahrräder im Gesamtwert von etwa 2800 Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden an der Eingangstür von mehr als 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

red