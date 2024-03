Erfurt. Michael Keller ist begeistert von einem großen Holländer.

Vincent Van Gogh – genau, da war doch was. Der Kunstunterricht zu Ostzeiten hatte den großen Holländer eher weniger auf dem Schirm. Nur das mit dem Ohr kam zuweilen ins Gerede. Nun ist sein Geist, sein Können in der Erfurter Zentralheize bis zum 20. Mai erlebbar. Titel: „Inside Van Gogh“.

Empfehlung: unbedingt ansehen. Ein Segen für Erfurt. Weil, diese Ausstellung ist eine Hommage an die Seele, das Empfinden, das Verständnis von Schönheit und den Genuss von Farben. Es ist ein Farbrausch, ein Tsunami der Eindrücke wenn man im großen Saal der Zentralheize das Wesen dieses genialen Malers in optischer Opulenz zulässt. Das lässt keinen kalt. Abgestumpfte mal ausgenommen.

Schön, dass es dieses Heizwerk in Erfurt gibt. Allerlei Leute hatten mit dem Gebäude etwas anfangen wollen, aber konnten nicht. Nun ist es ein Ort der großen Präsentation eines Künstlers. Wer hat so etwas schon zu bieten. Und wer es nicht gesehen hat, verpasst etwas. Verbrieft. Van Gogh, einst verarmt und verkannt, der Holländer ist in Erfurt da wo er hingehört. Am besten sollte man das Wochenende zu einem Exkurs in die Schönheit der Malerei nutzen.