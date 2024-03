Erfurt. Dass sich Thomas Kemmerich an Andreas Bauseweins Seite stellt, hat einige Gemüter der Erfurter erhitzt. Hier sprechen sie selbst.

Warum keine Gemeinschaftsschule 11?

Falko Stolp über das Gymnasium 11: „Geht es in Erfurt um Schulpolitik, dreht es sich meist um die Schulart Gymnasium. Nun soll ein Gymnasium 11 entstehen und dafür müssen Regelschüler „reisen“. In Erfurt nimmt seit Jahren die gesellschaftliche Spaltung zu. Die Kluft in der Stadtbevölkerung wird sichtbar größer. Ein Grund dafür ist das nur in Deutschland und Österreich praktizierte gegliederte Schulsystem, wo nach der 4. Klasse gnadenlos selektiert wird.

Thüringen hat nun glücklicherweise vor 15 Jahren die Gemeinschaftsschule als Möglichkeit geschaffen und die könnte man in diesem Fall nutzen. Gemeinsames Lernen mindestens bis zur 9. Klasse. Warum gründet man an der Huttenschule keine Gemeinschaftsschule 11? Das würde z.B. auch Lehrkräfte sparen. Man braucht nur eine Schulleitung und die Lehrkräfte sind flexibel im Haupt-, Real- und Gymnasialteil einsetzbar.

Wenn ein Gymnasium 11 entsteht, welches dann in der Greifswalderstraße seinen Dauerplatz haben soll, führen wir die Selektion munter weiter. Am Schulcampus in der Greifswalderstraße wird dann eine Grundschule und ein Gymnasium stehen, was bedeuten würde, dass die Real- und Hauptschüler dann Schulen außerhalb des Wohngebiet aufsuchen müssten. Erfurt braucht eine zukunftsfähige Schullandschaft!“

Die Abschiebung der 79-Jährigen ist eine Fehlentscheidung

Reinhard Dietrich aus Erfurt über die Geschichte um Jörn Wollschlägers Schwiegermutter: „Die deutsche Bürokratie lebe hoch, alle haben alles richtig gemacht. Herr Horn: das wird nix als Bürgermeister, denn wer so rangiert und abschiebt, der ist nicht geeignet. Es ist ein klarer Fall von Fehlentscheidung. Hier ist etwas falsch.“

Von allen guten Geistern verlassen

Uwe Spangenberg aus Erfurt über den verlorenen Kurs von Oberbürgermeister Bausewein: „Bausewein hat im Prinzip nach 18 Jahren als Oberbürgermeister in Erfurt ausgesorgt. Aber das Salär und die Insignien der Macht sind verlockend genug, noch einmal in den Ring zu steigen. Politischer Gestaltungswille kann es jedenfalls nicht sein, den vermisst man ja schon seit Jahren schmerzlich. Politischer Instinkt oder die inhaltliche Nähe zum Wahlvolk kann es auch nicht sein, spätestens seit der Affäre um Montavon oder dem gründlich verunglückten Flirt mit der Partei von Sahra Wagenknecht hat Bausewein jedes Gefühl für einen glaubhaften und seriösen Kurs verloren. Ein weiterer unrühmlicher Höhepunkt ist allerdings die innige Umarmung mit dem erklärten Paria der thüringischen politischen Provinz, mit dem nicht mal seine eigene Bundespartei noch etwas zu tun haben will. Man muss schon jeden politischen Anstand verloren haben oder ziemlich verzweifelt sein, um sich gemeinsam mit Thomas Kemmerich auf eine Bühne und vor die Kameras zu stellen. Dennoch kann es bei der Stichwahl zum Posten des Oberbürgermeisters darauf hinauslaufen, dass Bausewein tatsächlich die Alternative zu einem AfD-Kandidaten ist. Armes Erfurt.“

Stadtverwaltung macht Erfurt nicht liebenswert

Günter Mahn aus Erfurt über Fehltritte der Erfurter Stadterwaltung: „Mit Erschütterung habe ich den Streit um das Cafe „Pony“ verfolgt. Da sitzen Angestellte der Stadtverwaltung hinter ihren Schreibtischen, verschanzen sich hinter Paragrafen und treffen Entscheidungen, die jede Spur von Menschlichkeit vermissen lassen. Was mit der alten, kranken Koreanerin passiert ist, ist wohl der Gipfel darin. Es wird auch nicht hinterfragt, wie die betroffenen Menschen mit solchen Entscheidungen umgehen und sie verkraften. Über eine menschenwürdige Lösung nachzudenken, können oder wollen diese Leute wohl nicht, oder haben sie Angst, ihren Posten zu verlieren? Und wo bleibt da die Meinung des Oberbürgermeisters dazu? Es wirft kein gutes Bild auf unsere Stadt, die doch auch weiter liebenswert bleiben soll!

