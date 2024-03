Erfurt. Um biologischen Abfall, das Ende der Eislaufsaison, Popmusik in der Kirche, Filmklassiker und mehr geht es in den aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt Erfurt.

Start der wöchentlichen Biotonnen-Leerung

Ab Anfang März dreht das Entsorgungsfahrzeug für Biomüll wieder jede Woche seine Runden durch Erfurt. Mit Beginn des Frühlings ist ein Anstieg der Grünabfälle zu verzeichnen. Daher werden die Biotonnen seit dem 4. März wieder wöchentlich im gesamten Erfurter Stadtgebiet geleert. Detaillierte Termine sind in der Abfall-App und im Abfallkalender der Stadtwerke Erfurt zu finden. Der Biomüll darf nicht mit Plastiktüten in die Biotonnen geworfen werden, dies gilt auch für die im Handel angebotenen kompostierbaren Plastiktüten. Organische Küchenabfälle können einfach lose, in Papiertüten, alten Zeitungen oder in speziellen Kraftpapiertüten für Bioabfälle in der braunen Biotonne entsorgt werden. Die Stadtverwaltung Erfurt gibt für jeden Erfurter Haushalt kostenfrei 50 Bioabfalltüten aus. Diese können nach Bedarf im Umwelt- und Naturschutzamt in der Stauffenbergallee 18, auf den Wertstoffhöfen oder bei der Abfall- und Wertstoffberatung des SWE-Kundenservice abgeholt werden.

Irmtraud Gutschke präsentiert Dokumentarfilm über Aitmatows Inspirationsquellen

Die Journalistin und Autorin Irmtraud Gutschke präsentiert am Donnerstag, 7. März, um 16 Uhr den noch kaum bekannten künstlerischen Dokumentarfilm „Djamilas Töchter“ von Bakyt Karagulow in der Bibliothek am Domplatz. Der Film zeigt die realen Personen, die den weltberühmten kirgisischen Schriftsteller Tschingis Aitmatow zu seinen frühen Erzählungen sowie seiner bekannten Novelle „Djamila“ inspiriert haben. Irmtraud Gutschke hat die deutsche Fassung des Dokumentarfilms erarbeitet und ist in diesem sogar selbst zu sehen. Der Film hat eine Lauflänge von 46 Minuten. Im anschließenden Gespräch wird diskutiert, wie Frauen einst in Kirgistan lebten und welche Herausforderungen sie heute bewältigen müssen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung per E-Mail unter veranstaltungen.bibliothek@erfurt.de oder telefonisch unter 0361/6551590 erforderlich.

Letzte Gelegenheiten: Die diesjährige Eislaufsaison endet

Die diesjährige Eislaufsaison endet am Samstag, 9. März. An diesem Tag besteht von 16 bis 22 Uhr nochmal die Chance ein paar Runden auf dem Eis zu drehen, danach legen die Eislauf-Pinguine eine Sommerpause ein. Alle Informationen zu aktuellen Öffnungszeiten und Preisen unter www.gunda-niemann-stirnemann-halle.de.

Popkonferenz findet erstmals in Mitteldeutschland statt

Erstmals wird die EKD-Popkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Mitteldeutschland tagen: Am 6./7. März treffen sich die Landesbeauftragten und Ausbildungsleiter für kirchliche Popularmusik im Zentrum für Kirchenmusik Erfurt. „Mit dieser Konferenz setzen wir als EKM ein erneutes Zeichen dafür, dass Jazz, Pop, Rock und Gospel bei uns als vollwertige Kirchenmusik anerkannt sind und die Engagierten professionell unterstützt werden“, sagt Christian König, Landespopkantor der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und Popkantor in Erfurt. Themen sind unter anderem die Aus- und Fortbildung im Bereich kirchliche Popularmusik, das Urheberrecht, die Arbeit am neuen Evangelischen Gesangbuch und der Austausch zu landeskirchlichen Projekten. Einige der Gremienmitglieder sind in der christlichen Szene bekannte Komponisten und Arrangeure für Chor-, Klavier- und Orgelmusik.

LAG Puppenspiel mit neuer Veranstaltungsreihe

Die LAG Puppenspiel Thüringen lädt am Freitag, 12. April, ab 19 Uhr in das Atelier Puppenspiel am Leipziger Platz im Hof der Marie-Elise-Kayser-Schule ein. Ronald Mernitz vom Erfreulichen Theater Erfurt spielt dann „Rotkäppchen“ in einer Inszenierung für Erwachsene. Anregende Gespräche und zwangloses Beisammensein schließen sich an. Am 29. Februar gründete sich der „Kultursalon im Pavillon“. Zum Auftakt führten Monika Bohne und Angelika Hellwig vom Atelier Puppenspiel „Don Quijote“ auf, ein Stück, das die beiden an Hand ausgewählter Szenen als historischen Kriminalfall aufrollten. Zukünftig werden sich weitere Mitglieder der LAG jeweils mit einem kurzen Stück vorstellen. Auch auf Beiträge aus anderen Bereichen wie Musik und Literatur dürfen sich die Besucher freuen. Das neue Veranstaltungsformat rund um Kultur verbindet Kunsterlebnisse mit geselligem Treffen und führt Menschen mit gleichen Interessen zusammen. Der Eintritt ist frei.

ZZ Top Cover in der Heiligen Mühle

Nach ihrem furiosen Rockpalastauftritt sind ZZ Top bis heute der Inbegriff für texanischen Blues Rock. Inspiriert von einer scheinbaren Einfachheit der Strukturen, einer Schlichtheit musikalischer Ausdrucksmittel und einer groovenden Geradlinigkeit. Das ist der Anspruch, den sich vier Musiker aus Thüringen mit der Band „La Grange“ zur Aufgabe gemacht haben, die am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr in der Heiligen Mühle in der Mittelhäuser Straße 16 ihren Auftritt hat. Karten gibt es wie immer an der Abendkasse.

Vortrag: Die Verteidigungsstrategie der Stadt Erfurt im 14. und 15. Jahrhundert

Die Verteidigungsstrategie der Stadt Erfurt im 14. und 15. Jahrhundert ist das Thema des Vortrages des Vereins der Freunde der Citadelle Petersberg zu Erfurt. Der Historiker und Bauforscher Thomas Bienert referiert dazu am Mittwoch, 6. März, um 18 Uhr im Gemeinderaum von St. Wigbert. Der Eingang erfolgt von der Barfüßerstraße aus. Im 14. Jahrhundert erwarb die Stadt Erfurt in Thüringen eine Reihe von Burgen, aber auch Kirchen, ganze Dörfer und befestigte diese. Straßen wurden teilweise umverlegt und an diesen Warttürme errichtet. Obwohl zu einzelnen Objekten Untersuchungen vorhanden sind und Einzelbetrachtungen durchgeführt wurden, erfolgte bisher keine generelle Beurteilung der Strategie der Stadt Erfurt, sein Verteidigungssystem zu erweitern und zu modernisieren. Thomas Bienert hat nun die gut vorhandenen chronologischen, archivalischen und baudokumentarischen Fakten zusammengetragen. Diese reichen von konkreten (sogar jahresgenauen) Umbaukosten, Anzahl der Besatzung und der detailgetreuen Bewaffnung bis hin zum „realen“ Verteidigungswert. Seine überraschenden Erkenntnisse stellt er in seinem Beitrag vor. Der Eintritt ist frei.

Ehrenamtliche Helfer gesucht: Vorbereitungen gegen Afrikanische Schweinepest

Für den Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Stadtgebiet Erfurt will das Veterinäramt der Stadtverwaltung vorbereitet sein. Daher werden ehrenamtlich Helfende gesucht. Die Freiwilligen sollen in einem möglichen Ernstfall die erforderlichen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen unterstützen. Dabei geht es um folgende Tätigkeiten: Fallwildsuche, also Unterstützung der Stadtverwaltung Erfurt bei der Suche nach verendeten Wildschweinen. Um Vorbereitungen für den Zaunaufbau, insbesondere Freischneiden (Bäume, Sträucher) und Freimähen der Zaunschneise. zur Stromerzeugung sowie die regelmäßige Kontrolle und Instandhaltung der Zaunanlagen. Für alle Interessierten und auch bereits gemeldeten Freiwilligen bietet das Veterinäramt am Samstag, 9. März, von 9 bis 11 Uhr eine Informationsveranstaltung im Rathaus am Fischmarkt (Raum 244) an. Ein Amtstierarzt wird zum Termin über die aktuelle Situation der Wildschweinpest in Deutschland sowie über Einsatzmöglichkeiten der freiwilligen Helfer, Aufwandsentschädigung, Versorgung und notwendiger Kleidung sprechen.

Tag der offenen Tür an der Kooperativen Gesamtschule „Am Schwemmbach“ in Erfurt

Die Kooperative Gesamtschule „Am Schwemmbach“ in Erfurt öffnet am Mittwoch, 6. März, ihre Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher zu einem Kennenlern – und Informationstag. Von 16 bis 18 Uhr können nicht nur die Räumlichkeiten des dreizügigen Gymnasiums und der zweizügigen Regelschule am Schwemmbach besichtigt werden, es kann experimentiert, gespielt und geknobelt werden. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer geben Antworten und Anregungen zu Unterrichtsinhalten und -konzepten.

Film „Nackt unter Wölfen“ wird im Haus Dacheröden gezeigt

Der Film „Nackt unter Wölfen“ von Regisseur Frank Beyer kam im April 1963 in die Kinos und erlangte in der DDR eine enorme Popularität. Der Stoff steht aber auch beispielhaft für die Auseinandersetzung der Republik der Arbeiter und Bauern mit der braunen Vergangenheit der Deutschen. Studierende der Universität Erfurt haben zu dem komplexen Thema eine Ausstellung erstellt, die jetzt im Kultur: Haus Dacheröden zu sehen ist. Themen der 15 Stationen umfassenden Exposition sind der Erfolg der gleichnamigen Romanvorlage und die autobiografischen Erlebnisse von Bruno Apitz im KZ Buchenwald. Aber auch mit den inzwischen drei Verfilmungen für Kino und Fernsehen und dem Mythos „Buchenwaldkind“ haben sich die Studierenden kritisch auseinandergesetzt. Jetzt zeigt die Reihe „Kino im Salon“ den Film außerhalb des regulären Programms in einer Extra-Aufführung. Vor dem Beginn der Vorstellung gibt Michael Grisko, unter dessen Leitung die Studierenden die Ausstellung erarbeitet haben, einen Überblick über die Hintergründe des Films. Termin dafür ist Mittwoch, 6. März, ab 19.30 Uhr im Haus Dacheröden am Anger 37. Eintritt: 8 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse. Präsentiert wird die Ausstellung noch bis zum 23. März 2024 im Musikzimmer (Erdgeschoss) im Kultur: Haus Dacheröden. Nach Anmeldung ist die Ausstellung stufenlos zugänglich.

red