Erfurt. Ein Ladendieb hat einen Sicherheitsdienstmitarbeiter angegriffen. Beträchtlichen Schaden hinterließen Unbekannte zudem an einem Auto. Weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Ein Ladendieb hat einen Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert und verletzt. Laut Polizei hatte 33-Jährige am Samstagnachmittag in einem Supermarkt im Erfurter Norden Lebensmittel gestohlen und anschließend das Geschäft verlassen. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eilten ihm daraufhin hinterher und sprachen ihn auf den Diebstahl an. Unvermittelt schlug der polizeibekannte Mann einem der Security-Mitarbeiter ins Gesicht und trat ihm auf den Fuß. Der leicht verletzte 21-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter hielt mit seinem Kollegen den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dessen Überprüfung wurde ein auf ihn ausgestellter Haftbefehl bekannt. Zusätzlich kamen bei seiner Durchsuchung Drogen zum Vorschein. Er erhielt mehrere Anzeigen und wurde festgenommen.

Unbekannte zerkratzen Auto

Unbekannte haben in Elxleben a. d. Gera ein Auto zerkratzt und dabei beträchtlichen Schaden hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, war der Opel Astra eines 68-Jährigen in der Nacht zu Sonntag in der Thomas-Müntzer-Straße zur Zielscheibe von Vandalen geworden. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie im Schutz der Dunkelheit beide Seiten des Autos. Der dadurch verursachte Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der 68-Jährige erstattete Sonntagmorgen bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Streit um Flyer eskaliert

Am Samstagvormittag eskalierte in der Erfurter Innenstadt ein Streit um die Mitnahme von Flyern. Am Anger hatte eine Partei einen Stand mit Informationsmaterial aufgebaut. Ein 45-Jähriger griff hier beherzt zu und nahm gleich einen ganzen Stapel mit sich, daraufhin lief eine 26-jährige Mitbetreiberin des Infostandes dem Mann hinterher. Als sie ihn ansprach, kam es zum Streit. Dieser eskalierte derart, dass die 26-Jährige ihr Gegenüber schlug und ihn hindern wollte, weiterzulaufen. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich beide Beteiligten leicht. Der 45-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden, während die Polizei der 26-Jährigen einen Platzverweis erteilte.

Räuber gefasst

Freitagnacht wurde in Erfurt ein Jugendlicher ausgeraubt und verletzt. Der 17-Jährige hatte sich laut Polizei gegen Mitternacht an einer Straßenbahnhaltestelle in der Brühlervorstadt aufgehalten. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, kam ein 16-Jähriger auf ihn zu. Als der 17-Jährige seine Geldbörse zückte, forderte der junge Räuber deren Herausgabe und nahm den Jugendlichen anschließend in den Schwitzkasten. Leicht verletzt, riss sich der 17-Jährige jedoch los und konnte flüchten. Die Polizei fahndete nach dem Angreifer und wurde ihm wenig später habhaft. Der 16-Jährige erhielt mehrere Anzeigen und wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red