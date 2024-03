Erfurt. Als wir am Wochenende das Leserbild einer seltenen Holzbiene veröffentlichten, konnte unsere Redaktion nicht ahnen, was passieren würde.

Xylocopa violacea – bitte was?! So heißt die Blauschwarze Holzbiene in Fachkreisen. Unser Leser Dennis-Benjamin Schneider scheint in ebenjenen zu verkehren, oder hat einfach ein waches Auge: Vergangenen Freitag schickte er uns ein Bild des gar nicht so kleinen, blauschwarzen Insekts, das er in der Nähe des alten Malzwerks in der Erfurter Krämpfervorstadt entdeckt hatte.

Kurz nachdem wir das Leserfoto veröffentlicht hatten, begann es in unserem Mail-Postfach ebenfalls zu summen und zu brummen. Zahlreiche Leser schickten uns ihre Fotos, sodass man den Eindruck erhält, in Erfurt wimmele es nur so von der seltenen Bienenart!

Olle Kamelle? Schon seit 2011 in Erfurt

Seit 2011 soll dieses Exemplar im Garten von Gina Degenhardt leben. © Gina Degenhardt | Gina Degenhardt

Der Garten von Gina Degenhardt im Erfurter Norden ist beispielsweise schon seit 2011 Wohnort einer Blauschwarzen Holzbiene. 13 Jahre später, also in diesem Jahr, könnte Degenhardt sogar ein Hinweisschild aufstellen: Ihr schwarzblauer Gartenbewohner wurde zur Wildbiene des Jahres 2024 gekürt!

Die Blauschwarze Holzbiene wurde bisher nur selten in Thüringen bzw. Erfurt entdeckt. Sie ist die größte heimische Bienenart und kann bis zu 28 Millimeter lang werden. Bis in die 1980er Jahre war sie in Deutschland nur aus der Oberrheinebene bekannt. Durch den Klimawandel wird sie aber seit einigen Jahren auch in unserer Region heimisch.

Von „Drei auf einen Streich“ bis zur Baustellenbekanntschaft

Kampf, Klüngel, oder Kopulation? Leserin Nancy Burkhard hatte drei auf einmal vor der Linse. © Nancy Burkhard | Nancy Burkhard

Unsere Leserin Nancy Burkhard hatte gleich drei auf einen Streich vor der Linse: Ob es sich nun um Kampf, Klüngel, oder Kopulation handelt, müssen die Experten beurteilen…

Auf der Baustelle von Vanny Hottop hat ein Exemplar vorbeigeschaut, das mit seinen schön-schimmernden Flügeln wahrscheinlich zum bald anstehenden Einzug gratulieren wollte. Nicole Kretschker hat die Blauschwarze Holzbiene bei der Arbeit in einer Mohnblüte entdeckt. Zu enge Blüten werden von den Bienen seitlich aufgebissen, um an Pollen und Nektar zu gelangen.

Was wir auch als Nächstes entdecken, eins ist dabei sicher: Unsere Leser haben einen wachsamen Blick! Aber schauen Sie doch selbst!

Biene im Anflug! Leser Klaus-Peter Voigt hat ein Exemplar in Action abgelichtet. © Klaus-Peter Voigt | Klaus-Peter Voigt

Bei der Arbeit gestört? Leserin Nicole Kretschker fotografierte eine Holzbiene in einer Mohnblüte. © Nicole Kretschker | Nicole Kretschker

Leserin Antje Hanke nahm eine Biene auf die Hand. Aber keine Panik: Die Biene ist zum Glück nicht für ihre Aggressivität bekannt. © Antje Hanke | Antje Hanke

Leser Andreas Kotter fotografierte eine Holzbiene beim Start. © Andreas Kotter | Andreas Kotter

So violett wie ihre Flügel: Leserin Marina Erbe fotografierte zwei Exemplare im Garten. © Marina Erbe | Marina Erbe

So violett wie ihre Flügel: Leserin Marina Erbe fotografierte zwei Exemplare im Garten. © Marina Erbe | Marina Erbe

Leserin Pia Wa entdeckte eine Blauschwarze Holzbiene im Baum. © Pia Wa | Pia Wa

Die Aussicht genießen: Ein Exemplar am Fensterrahmen. © Chrispy Lá Criz Chris | Chrispy Lá Criz Chris

Auf der Baustelle: Bei Leserin Vanny Hottop schaute auch ein Exemplar vorbei. © Vanny Hottop | Vanny Hottop

Genau hingucken: Leserin Theresa Köllner fotografierte ein Exemplar bei der Arbeit. © Theresa Köllner | Theresa Köllner

Drei in der Sonnenblume: Leserin Theresa Köllner war im Sonnenblumenfeld aufmerksam. © Theresa Köllner | Theresa Köllner

Alle Jahre wieder: Bei Leserin Nicki Lerz schaut zu Frühlingsanfang jedes Jahr eine Biene vorbei. © Nicki Lerz | Nicki Lerz