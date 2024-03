Erfurt. Die Polizei sucht einen Mann, der im vergangenen Sommer der Mitarbeiterin eines Restaurants das Portmonee gestohlen hat. Dafür hat sie Fotos der Überwachungskamera veröffentlicht.

Die Polizei in Erfurt sucht einen Dieb, der im vergangenen Jahr, am 6. Juni, in einem Restaurant in der Erfurter Innenstadt größere Mengen Bargeld gestohlen hat. Wie die Beamten schreiben, ging der gesuchte Mann in die Personalräume und entwendete dort das Portmonee einer Mitarbeiterin. Neben den Ausweisdokumenten befanden sich in der Börse auch 560 Euro Bargeld.

Hier hat die Polizei Fotos der Überwachungskamera veröffentlicht. Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Erfurt Süd unter der 0361/7443-0 (Vorgangsnummer 0146146/2023) zu melden.

red