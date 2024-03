Erfurt. Ein Junge und ein Mädchen sind im Stadtpark angegriffen worden. Außerdem wird mit Fotos nach einem Dieb gefahndet, der in einem Restaurant zugeschlagen hat. Weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Am Montagabend haben in Erfurt drei Jugendliche einen Jungen und ein Mädchen angegriffen. Laut Polizei waren die beiden Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren gegen 20 Uhr im Stadtpark unterwegs gewesen, als sie auf das Trio trafen, das sie attackierte. Einer der drei jungen Männer schlug demnach das Mädchen, während seine Begleiter den Jungen festhielten. Die Angreifer seien geflüchtet, nachdem sie die beiden Teenager vergeblich nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Die Polizei sicherte mehrere Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen versuchten Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

Polizei fahndet öffentlich nach auf Fotos abgebildetem Mann

Die Polizei bittet bei der Fahndung nach einem Dieb um Hinweise. Der auf diesen Fotos abgebildete Mann soll am 6. Juni 2023 ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt betreten und anschließend aus einem Personalraum das Portemonnaie einer Mitarbeiterin gestohlen haben. Neben Ausweisdokumenten befanden sich in der Geldbörse auch 590 Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdient Erfurt Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0146146/2023 entgegen.

Randalierer attackieren Mann mit Glasflasche

Zwei Randalierer und ein Flaschenwurf riefen am Montagnachmittag in Erfurt die Polizei auf den Plan. Den Angaben zufolge hatten die beiden Betrunkenen am Ilversgehovener Platz lautstark auf sich aufmerksam gemacht. Zudem warf einer von ihnen eine Gasflasche gegen das Fenster einer Straßenbahn.

Bereits zuvor hatten die Männer einen 35-Jährigen in der Magdeburger Allee mit einer Glasflasche attackiert. Mit Schlägen und Tritten gingen sie auf ihr Gegenüber los und verletzten den 35-Jährigen leicht. Die beiden Männer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Doch auch der 35-Jährige ging mit einer Anzeige nach Hause. Die Polizei fand bei ihm eine kleine Menge Drogen.

Werkzeug aus Schulgebäude gestohlen

Durch ein nicht verschlossenes Fenster hatte ein Einbrecher im Erfurter Süden leichtes Spiel, in ein Schulgebäude einzudringen. Aufgrund dort durchgeführter Baumaßnahmen befanden sich darin diverse Werkzeuge. Laut Polizei schnappte sich der Unbekannte eine Beute im Wert von 3500 Euro. Anschließend verschwand er unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Brand in leerstehendem Einkaufszentrum

In der Stielerstraße in Erfurt ist ein leerstehendes Einkaufszentrum das Ziel eines Brandstifters geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Unbekannte am Montagnachmittag unerkannt das baufällige Gebäude betreten. In einem Raum steckte er anschließend Unrat in Brand und flüchtete. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Senior fährt gegen Ortsschild

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen am Ortsausgang von Schmira von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Ortseingangsschild gefahren. Laut Polizei wollte der 86-Jährige mit seinem Peugeot die Ortschaft in Richtung B4 verlassen, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Er fuhr gegen das Schild und verursachte an seinem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von 3000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 86-Jährige blieb unverletzt.

