Erfurt. Die Nutzerzahlen wachsen, die Fahrzeugflotte auch: Nun erhöht sich auch die Zahl der Parkplätze, die den Carsharing-Kunden vorbehalten sind.

Die Zahl der Teilauto-Nutzer in Erfurt ist im Jahr 2023 auf 4400 gewachsen - nun nimmt auch die Anzahl der fürs Carsharing reservierten Stellplätze zu. Hierbei sind fürs Frühjahr neue Stellplätze in der Bahnhofstraße, in der Geschwister-Scholl-Straße, am Krämpfertor, am Moritzhof, in der Rosengasse sowie in der Schmidtstedter Straße geplant, die nun teils schon eingerichtet worden sind.

Bis dato sind in Erfurt rund 90 Fahrzeuge im Einsatz, die an 60 Stationen stehen, wie die Teilauto-Zentrale in Leipzig informiert. Ziel sei es, mit wachsendem Kundenstamm die Flotte Stück für Stück weiter auszubauen. Teilauto hatte sich auf neue Carsharing-Stellplätze im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens im Sommer 2023 beworben.