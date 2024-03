Erfurt. Um Gelbbauchunken, Gleisbögen und geschlossene Bibliotheken geht es in den Nachrichten aus Erfurt. Aber auch eine Friedensresolution und eine Rocklegende sind Thema.

Bauarbeiten am Gleisbogen Roter Berg

Im Bereich der Gleisanlagen im Gleisbogen Roter Berg zwischen den Haltestellen August-Frölich-Straße und Roter Berg finden noch bis zum 15. März im Auftrag der Erfurter Verkehrsbetriebe Bauarbeiten statt. Das alte stadteinwärtige Gleis ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden, teilt die Evag mit. Im Zuge dieser Arbeiten verkehrt die Stadtbahn-Linie 5 vom Freitag, 8. März (20:45 Uhr) bis Montag, 11. März (Betriebsbeginn 04:15 Uhr) nur zwischen Hauptbahnhof und Grubenstraße. Zwischen der Grubenstraße und der Wendeschleife Zoopark setzt die Evag Schienenersatzverkehr ein. Die Arbeiten erfolgen zwischen 7 Uhr und 18 Uhr. In einigen Nachtschichten werden Schienenstoßschweißungen und andere Gleisbauarbeiten ausgeführt. Die erforderliche Nachtarbeit wird sich auf die unbedingt notwendigen Arbeiten beschränken. Geplant ist, dass maximal in drei Nächten gearbeitet wird. Trotz des Einsatzes modernster Technik sei eine Lärmentwicklung nicht auszuschließen.

Wasserballveranstaltungen in der Roland Matthes Schwimmhalle

Am Samstag, 9. März, empfangen die Wasserballer der ESSC in der 2. Wasserball-Liga Ost 20.30 Uhr die SG Neukölln Berlin II. Zuschauer sind immer willkommen. Aufgrund der Sportveranstaltungen endet der öffentliche Badebetrieb bereits 18.30 Uhr. Die Sauna ist bis 20:30 Uhr regulär geöffnet, Sauna mit Schwimmen ist aufgrund der Veranstaltung aber nur bis 18.30 Uhr möglich.

Mitch Ryder und Engerling kommen auf ihrer Tour in den Museumskeller

Eine beeindruckende Diskographie, die 32 Alben umfasst: Das ist die Bilanz aus über 50 Jahren musikalischen Werdegangs. Der Rockmusiker und Sänger Mitch Ryder ist längst zu einer Legende geworden. Mit seiner Band „Mitch Ryder & The Detroit Wheels“ hatte er 1965 mit „Jenny Take A Ride!“ den ersten Hit. Seit 1994 ist er hauptsächlich mit der deutschen Gruppe Engerling unterwegs, die sich seit 48 Jahren dem Rock & Blues verschrieben haben. Am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr sind sie mit einem Konzert wieder im Haus der sozialen Dienste (HsD) live zu erleben auf der „30th Anniversary Tour“.

Mit israelischem Yamma-Ensemble starten Jüdisch-Israelische Kulturtage im Zughafen

Mit einem Konzert des israelischen Yamma Ensembles beginnt am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr in Halle 6 auch in Erfurt der Veranstaltungsreigen der diesjährigen Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thüringen. Die Musik des Ensembles ist charakteristisch für die kulturelle Vielfalt ihrer Heimat. Traditionelle und eigene Kompositionen werden zu hören sein. Die MusikerInnen kreieren mit ihren historischen Instrumenten eine einzigartige geheimnisvolle Stimmung, in der die hebräische Sprache in ihrer Vielschichtigkeit einen besonderen Platz genießt. Das Ensemble hatte im vergangenen Sommer bereits Tausende Besucher des Weltmusik-Festivals in Rudolstadt begeistert. Karten: www.jikt.de

Messe für Wald, Forst und Holz

Als „Messe in der Messe“ startet die Wald/Forst/Holzmesse zum dritten Mal als Teil der Freizeitmesse „Reiten-Jagen-Fischen“. Vom 15. bis 17. März steht das Erfurter Messegelände ganz im Zeichen der Freizeitmesse „Reiten-Jagen-Fischen“ sowie der Messe „Wald, Forst und Holz“, kurz Forst3. Dutzende Forstaussteller zeigen ihre Neuheiten und Weiterentwicklungen Waldbesitzenden, Forstleuten und interessierten Gästen auf dem Messegelände. Maschinenvorführungen, Fachvorträge, die spektakulären STIHL Timbersport Shows, Pferderücken Live – das Angebot in Halle 2 und dem Freigelände ist vielfältig. Die ThüringenForst-AöR, flächengrößter Waldbesitzer im Freistaat, wird in diesem Jahr mit einem neuen, größeren Messestand aufwarten. Themenschwerpunkte sind der Waldumbau, die Wiederbewaldung und die forstliche Ausbildungsoffensive. Parallel zu den Messen findet die Tagung für die forstlichen Zusammenschlüsse in Thüringen statt. Die Messeverantwortlichen erwarten rund 30.000 Besucherinnen und Besucher.

Wie es um den Amphibien- und Reptilienschutz in Thüringen bestellt ist

Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke und Kreuzotter: Insgesamt kommen in Thüringen 19 Amphibien- und 6 Reptilienarten vor. Wie es um den Amphibien- und Reptilienschutz in Thüringen bestellt ist, darüber diskutieren und informieren Fachleute auf der Jahrestagung des Amphibien- und Reptilienschutz in Thüringen (ART) e. V. am Samstag, 9. März, an der Fachhochschule Erfurt. Der ART e.V. fungiert als Landesfachausschuss Herpetologie des NABU Thüringen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, für den Erhalt, die Optimierung und die Renaturierung von Lebensräumen zu sorgen, in denen auch Amphibien und Reptilien ihren Platz haben. Ulrich Scheidt, Vorsitzender des Vereins: „Unseren Amphibien geht es schlecht. Der anhaltende Flächenverbrauch, der Tod im Straßenverkehr, vom Menschen ausgebrachte Umweltgifte, das Verschwinden von Kleingewässern und lange trockene Sommer, machen den Tieren unter anderem zu schaffen.“ Aber es gebe auch Ausnahmen, beispielsweise in Schleswig-Holstein. Weitere Vorträge befassen sich mit Themen wie der Gelbbauchunkenpopulation in Westthüringen, der Errichtung einer stationären Leiteinrichtung bei Wilhelmsthal, dem Einsatz von Bestimmungshilfen am Schutzzaun und einer Bilanz zum Schutz der Geburtshelferkröte in Westthüringen. Die Jahrestagung der Herpetologen findet am Samstag, 9. März, in der Fachhochschule Erfurt in der Leipziger Straße 77 statt. Um 13.30 Uhr beginnen die Vorträge. Interessierte sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Freie Plätze im Obstbaumschnittkurs

Streuobstwiesen sind wertvolle Orte der biologischen Vielfalt. Doch wie werden Bäume richtig geschnitten? Wertvolle Hinweise dazu liefert ein Kurs. Die Stadt Erfurt unterstützt die Erhaltung und Pflege dieser wichtigen Ökosysteme auf vielfältige Art und Weise, beispielsweise mit Obstbaumschnittkursen für Eigentümer und Verantwortliche für Streuobstwiesen. In den aktuellen kostenfreien Kursen sind noch wenige Plätze verfügbar. Der erste Kurs dreht sich rund um die Jungbaumpflege, der zweite Kurs dann um die Altbaumpflege. Beginn ist bereits diesen Donnerstag, den 7. März, weiter geht es am darauffolgenden Dienstag, den 12. März, jeweils 9 Uhr im Bürgerhaus in Salomonsborn, Dionysiusgasse 1. Die Kurse starten jeweils mit der Einführung in die Theorie, gefolgt von praktischen Übungen auf einer Streuobstwiese in Kleingruppen. Geleitet wird der Kurs von Dipl.-Ing. (FH) und Baumwart Alexander Seyboth. Interessenten melden sich bitte per E-Mail: naturschutzbehoerde.umweltamt@erfurt.de oder Telefon 0361/6552553 verbindlich an.

Bibliothek Drosselberg am 8. März geschlossen

Die Bibliothek Drosselberg an der Curiestraße 29 bleibt am Freitag, 8. März, aus innerbetrieblichen Gründen geschlossen. Die Abgabetermine der Medien an diesem Tag werden automatisch verlängert. Ab Montag, 11. März, ist die Bibliothek Drosselberg wieder zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.

Aufruf zum Mitgestalten einer Friedensresolution

Die Offene Arbeit lädt ein zur Gestaltung einer gemeinsamen Friedensresolution. Es können Bider, Texte, Positionen in der Offenen Arbeit eingereicht werden, die zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufrufen. Hierbei gab es ein erstes Treffen, bei dem die Intension dieser Resolution zusammengetragen wurde. Am Dienstag, 7. Mai, findet um 19 Uhr in der Michaeliskirche die Preisverleihung „Local Peace“ an die Offene Arbeit statt. Bei diesem Anlass sollen die eingesendeten Beiträge veröffentlicht werden.

