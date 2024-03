Erfurt. Über 60 Gramm Cannabis hatte am Mittwoch ein Bahnreisender auf der Strecke zwischen Arnstadt und Erfurt in seinem Rucksack. Die Nacht zu Donnerstag verbrachte er hinter Gittern.

Auf der Fahrt von Arnstadt nach Erfurt fiel der Bundespolizei am Mittwoch starker Cannabisgeruch in der Nähe eines Reisenden auf. Auf Nachfrage bestätigte der 35-Jährige die Vermutung der Beamten, wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Als sie seinen Rucksack öffneten, verstärkte sich der Geruch, sodass der Mann mit zur Dienststelle musste.

Bei der anschließenden Durchsuchung soll der Mann Widerstand geleistet haben. Insgesamt habe er über 60 Gramm Cannabisblüten mitgeführt. Daraufhin wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Dort wurden weitere Hanfdulden gefunden, sowie Kokain und Haschisch. Der Mann führte zudem zwei Messer mit.

Die Bundespolizei übergab die Beweisstücke nach Abschluss der Beweisaufnahme der Landespolizei. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Zelle.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red