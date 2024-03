Erfurt. In Erfurt sind zwei 18-Jährige von einer Gruppe angegriffen und verletzt worden. Eine Frau wurde getreten, ein Mann mit einem Gegenstand im Gesicht verletzt.

Auf dem Anger in Erfurt sind am späten Mittwochabend zwei 18-Jährige angegriffen und verletzt worden. Laut Meldung der Polizei trafen der junge Mann und seine gleichaltrige Begleitung gegen 22 Uhr auf die Gruppe und geriet mit ihr aus noch ungeklärter Ursache in Streit.

Plötzlich seien zwei Personen der größeren Gruppe aggressiv geworden und hätten den 18-Jährigen mit einem Gegenstand attackiert und ins Gesicht geschlagen. Eine andere Person trat auf die junge Frau ein. Die Gruppe habe sich dann entfernt, die beiden 18-Jährigen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei erstattete Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

