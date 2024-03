Erfurt. Sofie Mlodoch hat mit Spannung den Fantasy-Roman „Das Lied der Krähen“ von Leigh Bardugo gelesen. Was die Gefühle der Chraktere bewirken.

Eine Großstadt mit Bandenkriegen, jede Menge Intrigen, Magie und Emotionen, die von manchen tief im Herzen verborgen, von anderen ausgesprochen werden – all das findet sich in „Das Lied der Krähen“ von Leigh Bardugo. Sechs Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gehen mit jeweils eigenen Zielen einen gefährlichen Handel ein. Darunter ein Meisterdieb, der seine Rachepläne verfolgt, ein Phantom, das sich nach Freiheit sehnt, eine Magierin, die ihrem Feind vielleicht zu nahekommt, ein Verurteilter, der an dem Glauben seines Volkes zweifelt, ein Scharfschütze, der gerne Risiken eingeht und ein Ausreißer, der weg von seinem Zuhause will.

Im Grishaversum mitten im Abenteuer stehen

Alle werden dabei immer wieder von der eigenen Vergangenheit auf die Probe gestellt. Gleichzeitig müssen sie sich gegenseitig vertrauen und aufeinander verlassen können, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, ohne dabei in die Fallen zu tappen, die ihre Gegner für sie errichtet haben und den Tod bedeuten können. Leigh Bardugo lässt die Leserinnen und Leser in das Grishaversum eintauchen und mit den Charakteren durch Höhen und Tiefen gehen und schafft so ein Gefühl, in der Welt und mitten im Abenteuer zu stehen.

Mit den Charakteren lässt sich leicht sympathisieren

Der Blick hinter die Fassade, besonders in die Gefühlslage der Charaktere, macht das Sympathisieren mit den Figuren leicht und sobald das Geschehen im Buch eine überraschende Wendung nimmt, hält man fast schon automatisch die Luft an, um anschließend nach der Auflösung gespannt weiterzulesen.

*Sofie Mlodoch ist Bibliothekarin der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt

