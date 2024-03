Erfurt. Aus einer Erfurter Wohnung haben Unbekannte eine Münzsammlung im Wert von über 5000 Euro gestohlen. Außerdem ist eine Frau Opfer von Betrügern geworden. Die Meldungen.

Wertvolle Münzsammlung gestohlen

Am Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Täter in Erfurt eine wertvolle Münzsammlung gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Dieb leichtes Spiel, da der Schlüssel zur Wohnung von außen im Schloss steckte. Nachdem die Tür geöffnet wurde, durchsuchte der Langfinger mehrere Schubladen. Auf seinem Beutezug hat er eine Münzsammlung im Wert von über 5000 Euro gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Diebstahls.

Wem gehört dieses Fahrrad?

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde ein Fahrrad in Erfurt an der Krämerbrücke von der Polizei gefunden und sichergestellt. Das Rad soll nun wieder an seinen Eigentümer herausgegeben werden. Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche nach dem Besitzer. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad bzw. Trekkingbike der Marke Merida mit grüner Aufschrift. Das Modell heißt Crossway 300. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit den entsprechenden Nachweisen bzw. Kenntnissen über das Rad bei der Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24602) unter der Vorgangsnummer 197120/2023 zu melden.

Hier hat die Polizei ein Foto des Fahrrads veröffentlicht.

Frau wird Opfer von Betrügern

In Erfurt ist eine 64-jährige Frau auf ein gefälschtes Schreiben hereingefallen. Sie hatte vom Amtsgericht München eine Vorladung erhalten. Auf Rückfrage der Frau bei der aufgeführten Rufnummer gab der unbekannte Täter an, dass sie sich gegen eine Zahlung von 950 Euro von ihrem Termin entbinden lassen könne. Die 64-Jährige bezahlte die geforderte Summe. Erst nachdem ein weiteres Schreiben in ihrem Briefkasten gelandet war, ahnte sie den Betrug und ging zur Polizei. Hier wurden eindeutige Fälschungsmerkmale auf dem vermeintlich behördlichen Schreiben festgestellt. Aktuell warnt das Amtsgericht München vor derartigen gefälschten Vorladungen auf der eigenen Homepage.

Per Haftbefehl gesuchter Mann

Ein Mann wurde am Donnerstag hinter Gitter gebracht. Der 35-Jährige war durch Beamte der Kriminalpolizei im Erfurter Norden festgenommen worden. Ein auf ihn ausgestellter Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen wies fast 100 Tage Freiheitsstrafe aus, heißt es in der Mitteilung. Da der 35-Jährige die geforderte Summe zur Abwendung nicht aufbringen konnte, wurde er in ein Gefängnis gebracht.

Diebesgut gefunden

Ein Einsatz führte die Erfurter Polizei am Donnerstagabend zu gestohlenen Fahrrädern. In der Johannesvorstadt war der Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Kellerbereich auf eine fremde Person getroffen. Noch vor Eintreffen der Polizisten entfernte sich der unbekannte Mann. Während der Ermittlungen vor Ort stießen die Polizisten im Hinterhof des Hauses auf drei Fahrräder sowie einen Bollerwagen. Ein Trekkingrad und ein Pedelec konnten den Angaben zufolge bereits Diebstahlshandlungen zugeordnet werden. Die gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den ungebetenen fremden Hausgast wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Unbekannte treten und schlagen 17-Jährigen in Erfurt

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red