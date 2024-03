Erfurt. Der Zustand der Erfurter Seen und was bis zur Buga 2037 noch zu tun ist, beschäftigt die Erfurter. Hier kommen sie selbst zu Wort.

Nach dem Konzert bei frostigen Temperaturen rumstehen

Bernd Wujak aus Erfurt über lange Wartezeiten: „Wir waren am Donnerstag beim Konzert „

The Australian Pink Floyd Show Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. Die von der Kritik gefeierte Show, die die Musik von Pink Floyd Note für Note wiedergibt, versetzte das Publikum in Erfurt in Erstaunen. 1 / 39

“ und hellauf begeistert. Leider wurde der schöne Abend durch die Evag getrübt. Nach dem Konzert stand weder ein Großzug noch überhaupt eine Bahn vor Ort. Eine Wartezeit von 25 Minuten ließ die Stimmung bei frischen Temperaturen schnell sinken. Evag – einfach nur traurig!“

Info zu Leserbriefen: Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte zu kürzen. Leserbriefe oder Fotos per E-Mail senden Sie bitte mit ihrem vollen Namen und Ortsangabe an erfurt@thueringer-allgemeine.de

Keine gute Referenz zur Wiederwahl

Andreas Schulz aus Erfurt über den Oberbürgermeister: „Die Gesamtsituation spricht für die Führungsqualität des Dienstherren. So einen Wahlkampf zur Wahl des OB habe ich noch nie erlebt: Der Streit um das Café „Pony“, wohl eine Retourkutsche auf erfolgte, berechtigte Beschwerden. Gefolgt von der Ausweisung einer 79-jährigen Koreanerin, welche ihren Lebensunterhalt selbst bestreitet. [...] Dann sei nochmals an das Theater erinnert. Hier ist es ganz, ganz still geworden. Da wird geschwiegen und vertuscht bis nach der Wahl. Innerhalb der letzten Wochen gleich drei handfeste Skandale sind eine ganz schlechte Werbung für die Stadt Erfurt und keine Referenz zur Wiederwahl des Oberbürgermeisters.“

Mehr zum Thema Café Pony in Erfurt

Für Erfurter Seen ein Beispiel an Bayern nehmen

Bernhard Borken aus Erfurt über die Seen, die fit gemacht werden für die Bundesgartenschau 2037: „Das Stotternheimer Strandbad ist jetzt schon auf gutem Niveau. Aber am Alperstedter See war mal eine große Tafel aufgestellt, worauf das Gebiet als Naherholung ausgewiesen wurde. Das ist ein Witz! Denn der Alperstedter See ist zur Hälfte gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Die Badestelle, übrigens mit Eintrittsgeld, ist viel zu klein. Es gibt auch keinen Spazier- oder Fahrradweg zur sonntäglichen Naherholung um den See herum. Das ist frustrierend. Schauen Sie sich mal die vielen Seen in Bayern an. Die sind meist öffentlich zugänglich. Man kann dort frei baden, rundherum wandern oder mit dem Rad fahren. Auch der schön gelegene Ringsee ist nicht zugänglich. Ich verspüre hier insgesamt keine Bürgernähe. Also, es gibt noch viel zu tun! Warten wir’s ab.“

Auch interessant

Wie die Erfurter Seen fit für die Buga 2037 gemacht werden sollen Von Holger Wetzel

Info zu Leserbriefen: Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte zu kürzen. Leserbriefe oder Fotos per E-Mail senden Sie bitte mit ihrem vollen Namen und Ortsangabe an erfurt@thueringer-allgemeine.de

red