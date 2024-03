Erfurt. Fibi Pfeiffer ist eine der bekanntesten Streamerinnen Deutschlands. Was man über die vergangenen Tage in Erfurt wissen muss.

Eine 18-jährige Erfurterin gehört zu den bekanntesten Internetstars bundesweit. Und doch haben die meisten Menschen hier noch nie von Fibi Pfeiffer gehört. Auch sonst ist viel in der Landeshauptstadt passiert. Unsere Redaktion hat die Woche in Bildern zusammengestellt:

Montag

Xylocopa violacea – bitte was?! So heißt die Blauschwarze Holzbiene in Fachkreisen. Unser Leser Dennis-Benjamin Schneider scheint in ebenjenen zu verkehren, oder hat einfach ein waches Auge: Er schickte uns ein Bild des gar nicht so kleinen, blauschwarzen Insekts, das er in der Nähe des alten Malzwerks in der Erfurter Krämpfervorstadt entdeckt hatte. Vielen weiteren Leserinnen und Lesern kam das Tier bekannt vor.

Blauschwarze Holzbiene © Funke Medien Thürigen | Dennis-Benjamin Schneider

Dienstag

Zur Buga-Eröffnung im Jahr 2037 steigen die Besucher an einem barrierefrei sanierten und hübschen Bahnhof Stotternheim aus und staunen über die freundliche Umfeldgestaltung. Sie nehmen die Fußgängerbrücke über die Schienen zur öffentlichen Promenade am Strandbad. Die Spielgeräte dort locken die Kinder zwar, aber mehr noch der Sprungturm und die große Rutsche im Strandbad. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt einer Vision, die im neuen regionalen Entwicklungskonzept für die Erfurter Seen entworfen wird.

Der Bahnhof Stotternheim soll barrierefrei umgebaut und zum zentralen Ort der Erfurter Seen entwickelt werden. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Mittwoch

Der Wald ist das Lebensthema der Erfurter Professorin Anka Nicke, die Bäume und Zahlen zusammenbringt. Das wissenschaftliche Kolloquium, das die Fachhochschule Erfurt ihr zu Ehren am Donnerstag veranstaltet, ist mit „Der Zahlen-Wald“ überschrieben. Die Hochschule ehrt damit ihre außergewöhnliche, multi-begabte Professorin. Für Anka Nicke markiert der Tag den Abschied in den Ruhestand.

Professorin Anka Nickel auf dem "Grünen Campus" der Fachhochschule in der Leipziger Straße. Der kleine Park vor den Lehrgebäuden ist öffentlich. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Donnerstag

Momentan gibt es drei verschiedene Anlaufpunkte, um sich in der Notaufnahme zu melden. Von insgesamt 403 Millionen Euro Fördergeld für Krankenhäuser kommen dem Katholischen Krankenhaus Erfurt 6,5 Millionen Euro zugute. Die Mittel des Thüringer Gesundheitsministeriums sollen zum einen in Baumaßnahmen für ein Integriertes Notfallzentrum fließen und zum anderen eine Erweiterung der Krankenpflegeschule ermöglichen. Aus dem „Einfallstor in das Krankenhaus“ soll ein Ort werden, bei dem an einem Tresen und mit nur noch einem ausgewiesenen Eingang alles zusammenläuft.

Die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner übergibt die Fördersumme von 6,5 Millionen Euro an das Katholische Krankenhaus. Neben Geschäftsführer Christian Weberus (rechts) freuen sich auch der Leiter der Psychiatrie, Stefan Dammers (links), und Pflegedirektor Tim Strüver. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Freitag

„Wir können sie auch tanzen lassen“, sagt der italienische Techniker und greift zu seinem Handy. Vor ihm in einer Halle, die so groß ist wie neun Fußballfelder, stehen rund 400 blaue Roboter. „Wollen wir sie tanzen lassen?“ Die Roboter sehen aus wie Staubsauger-Roboter auf Steroiden. Jeder ist 140 Kilo schwer und kann 480 Kilo tragen. Plötzlich setzen sie sich alle gleichzeitig in Bewegung. Sie fahren vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts. Sie drehen sich. Wir befinden uns im vierten Obergeschoss des Amazon-Logistikzentrums in Erfurt-Stotternheim. „ERF1“, das modernste Amazon-Logistikzentrum in Europa, das 21. in Deutschland und das größte in Thüringen, geht voraussichtlich im Mai in Betrieb. Die vierte Etage muss noch eingerichtet werden.

Im vierten Obergeschoss führen Transportroboter einen Tanz auf. 3600 Roboter sind in Erfurt im Einsatz. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

red