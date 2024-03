Erfurt. Zwei Tage lang dreht sich alles um Motorräder und mehr. Schon bei der Eröffnung war der Andrang groß.

Bestes Wetter für einen Zweirrad-Ausflug: So haben es die Veranstalter der Thüringer Motorradtage gern. Kaum war die Ausstellung am Samstagmorgen eröffnet worden, tummelten sich in den Erfurter Messehallen bereits Hunderte Neugierige. Lange Schlangen bildeten sich vor den Ticketschaltern. Auf 18.000 Quadratmetern zeigen rund 100 Händler alles, was Fans von Motorrädern und -rollern, Quads und Trikes für ihr Hobby brauchen. Live-Shows, Parcours und Prominente runden das Programm ab. Am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr ist die Zweirad-Messe geöffnet.

Auf ein deutlich angewachsenes Aussteller-Verzeichnis blicken die Veranstalter im 24. Jahr der Motorradtage. Zweiräder von 35 Marken werden präsentiert. Im vergangenen Jahr konnten 23.000 Besucherinnen und Besucher in den Messehallen begrüßt werden, eine Zahl, die dieses Jahr natürlich übertroffen werden soll.

mst