Erfurt. Fahndungserfolg für die Bundespolizei: Ein 42-Jähriger wandert direkt ins Gefängnis. Was wird ihm vorgeworfen?

Den richtigen Riecher bewiesen Bundespolizisten am Freitagabend, 8. März, am Erfurter Hauptbahnhof. Wie die Behörde am Sonnabend mitteilte, führte während einer Personenkontrolle die routinemäßige Fahndungsabfrage zu einem Volltreffer. Gegen den 42-jährige Deutschen lag ein Haftbefehl wegen betrügerischer Handlungen vor. Darüber hinaus bestand gegen ihn eine Forderung über 4000 Euro. Die Vermögensabschöpfung sei wegen eines Computerbetrugs gegen ihn verhangen worden.

Doch das war nicht alles, was der Mann auf dem Kerbholz hatte. Offenbar wird er auch im Zusammenhang mit einer Körperverletzung und weiteren Betrugsdelikten, gegen ihn lägen mehrere Aufenthaltsermittlungen vor, wie die Bundespolizei weiter mitteilt.

Der Aufenthalt dürfte nun weitgehend geklärt sein. Die Nacht zum Samstag verbrachte der Mann in polizeilichem Gewahrsam, nach einer Vorführung beim Haftrichter wurde er in die Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter überstellt.

