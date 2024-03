Erfurt. Naturforscher oder Künstler werden? Für beide Berufswünsche gibt es demnächst interessante Veranstaltungen. Das und vieles mehr in unseren Termintipps

Thüringer Dialekten auf der Spur

Thüringisch ist nicht gleich Thüringisch. Dem Phänomen der vielfältigen Dialekte widmet sich der Gothaer Regisseur Gerald Backhaus. Bereits zwei Dokumentarfilme über „Thüringen, Deine Sprache“ hat er bereits gedreht, ein dritter ist in Arbeit. Nicht nur für Freunde der Mundart sind die Dokumentation eine Bereicherung, auch Filmbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Im Teilhabezentrum Erfurt-Südost, Tungerstraße 9, wird Regisseur Backhaus am Donnerstag, den 14. März, zum Gespräch zur Verfügung sein -- nach einer Vorführung seiner Dokumentation. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eingeschränkter Zugang zur Arbeitsagentur

Nur mit einem Termin ist die Agentur für Arbeit in Erfurt am Montag, den 11. März, erreichbar. Ein freier Zugang ist an diesem Tag nicht möglich. Wie die Agentur verspricht, können viele Anliegen, beispielsweise die Arbeitslosmeldung, auch am darauffolgenden Montag persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten nachgeholt werden. Antragstellern würden dadurch keine Nachteile entstehen. Zudem verweist die Behörde auf seinen Online-Service unter www.arbeitsagentur.de/eservice. Zudem sei die Arbeitsagentur von 8 bis 18 Uhr über die Telefonnummer 0800/4555500 erreichbar.

Philosophischer Salon im Kunsthaus

Über die „Pflicht zum Ungehorsam im Namen einer höheren Gerechtigkeit“ geht es dem deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm. Um sein Buch „Radikaler Universalismus jenseits von Identität“ wird es im Philosophischen Salon im Kunsthaus Erfurt (Michaelisstraße 34) am Mittwoch, den 13. März, um 19 Uhr gehen. Boehm erhält am 20. März den Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung. Das Gespräch findet im Kunsthaus inmitten der aktuellen Ausstellung „Strange Days“ von Jürgen Grewe statt.

Anwalt, Christ und Stasi-Spitzel

Als Vorsitzender des „Demokratischen Aufbruchs“ gehört Wolfgang Schnur im Wendejahr 1990 zu den wahrscheinlichsten Anwärtern, nach den ersten freien Volkskammerwahlen Ministerpräsident der DDR zu werden. Doch wenige Tage vor der Abstimmung kommt ans Licht: Schnur arbeitete jahrelang für das Ministerium für Staatssicherheit. Über das schillernde Leben des Anwalts, Christen und Stasispitzels entstand die szenische Lesung „Die Anhörung -- Zehn Szenen aus dem Leben von W. Schnur“, basierend auf dem letzten Interview Schnurs mit dem Journalisten Alexander Kobylinski, inszeniert von Jürgen Haase, gelesen von den Schauspielern Martin Schneider und Max Urlacher. Zu sehen ist das Stück am Donnerstag, den 14. März, um 18 Uhr im Kubus der Erfurter Gedenkstätte Andreasstraße. Eine Veranstaltung der Stiftung Ettersberg wurde in Zusammenarbeit mit dem Berliner Wilhelm-Fraenger-Institut und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur möglich. Der Eintritt ist kostenfrei.

Stadt hisst Flagge des „Weißen Rings“

Bei Straftaten stehen zumeist die Täter im Blick des öffentlichen Interesses. Der Kriminalitätsopfer wird nur selten oder gar nicht gedacht. Das will die Opferorganisation „Weißer Ring“ mit seinem jährlichen „Tag der Kriminalitätsopfer“ ändern. Er soll das Bewusstsein für die Opferbelange stärken. Die Stadt Erfurt unterstützt das Anliegen, in dem es an dem Gedenktag, am Freitag, den 22. März, die hellblaue Flagge des Weißen Rings am Rathaus hisst.

Naturforscher antwortet auf Fragen von Kindern und Jugendlichen

Naturforscher zu werden, das ist für manche Mädchen und Jungen sicher ein Kindheitswunsch. Aber was bedeutet das wirklich? Die Reihe „Juniorcampus“ im Erfurter Naturkundemuseum in der Großen Arche klärt auf, in dem es Wissenschaftler und Forscher selbst zu Wort kommen lässt. Sie erzählen, berichten und zeigen, womit sie sich beschäftigen. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, zu lauschen, zu entdecken und Fragen zu stellen. Am Mittwoch, den 13. März, um 17 Uhr wird der Biologe Konrad Kürbis auf das sich jährlich wiederholende Phänomen der wandernden Amphibien eingehen. Die Kinder können einen Juniorcampus-Pass erhalten, in dem sie für jeden besuchten Vortrag einen Stempel sammeln und einen Preis erhalten können. Der Eintritt dazu ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Künstlergespräch mit Lorenz Lindner

Der Künstler Lorenz Lindner, Jahrgang 1980, ist vielseitig unterwegs. Malereien und Skulpturen hat er geschaffen, Objektkunst und Soundinstallationen. Zudem ist er als DJ in der Musikszene unterwegs. Der Erfurter studierte Visuelle Künste an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Seine Werke wurden bisher unter anderem in Amsterdam, Berlin, Bonn, Istanbul, Köln und Luxemburg ausgestellt. Derzeit sind Arbeiten von ihm in der Galerie Waidspeicher im Kulturhof Krönbacken zu sehen. Am Donnerstag, den 14. März, ist Lindner ab 18 Uhr selbst in der Galerie zu Gast. Mit Kurator Philipp Schreiner wird er über seine Ausstellung „Volume Cache“ sprechen. Der Eintritt zu dem Gespräch ist frei.

Eine Million Kilometer sind das Ziel

Auf seine Aktion „FahrRad!“ macht der Verkehrsclub Deutschland (VCD) aufmerksam. Zwischen März und August sind Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren aufgerufen, Kilometer auf dem Rad zu sammeln. Das Ziel der bundesweiten Aktion: Eine Million Radkilometer und damit 133 Tonnen CO 2 -Einsparung. Anmelden könnten sich Jugendgruppen, Schulklassen und Familien mit Kindern fortlaufend unter www.klima-tour.de. Gefahrene Kilometer können online eingetragen werden, die Onlineplattform bietet Aktionsideen und Unterrichtsmaterial. Und mit der Teilnahme an einem Quiz können bis zu 500 Euro gewonnen werden.

Mit Kreativität Geld verdienen

Von wegen brotlose Kunst: Mit Kunst und Kreativität lässt sich durchaus Geld verdienen. Wie das geht, dazu bietet die Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Kulturdirektion Erfurt regelmäßig Sprechtage an. Am Montag, dem 18. März, wird dazu wieder in die Künstlerwerkstätten der Stadt in der Nordhäuser Straße eingeladen. Angeboten werden individuelle, kostenfreie Gesprächen sowie erste Impulse zu unternehmerischen Konzepten und Fragen, Informationen zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten und ein Überblick über bestehende Netzwerke, Verbände, Initiativen und relevante Institutionen. Interessierte könnten sich über das Anmeldeformular auf www.thueringen-kreativ.de anmelden und eine Wunschzeit wählen.