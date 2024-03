Erfurt. Ein nächtlicher Beutezug, ein Schock an der Wohnungstür und weitere Meldungen vom Wochenende

Zu einem Streit zwischen einem 49-jährigen Mann und einem 45-jährigen Radfahrer wurde die Polizei am Freitagabend in die Johannesvorstadt gerufen. Der ältere musste dem Radler offenbar ausweichen, worüber er so erbost war, dass er die Polizei rief. Inzwischen hatte er aber den Radfahrer derart verprügelt, dass für diesen ein Rettungswagen gerufen werden musste. Dass die Polizeibeamten darin ein Problem sahen, gefiel dem 49-Jährigen offenbar nicht, der die Polizisten vor Ort beleidigte. Damit handelte er sich mehrere Anzeigen ein.

Unbekannter will Wohnungstür eintreten

Heftige Schläge an ihrer Wohnungstür schreckten am Freitagabend zwei Bewohner eines Hauses in der Krämpfervorstadt auf. Ein Unbekannter trat die Tür ein, als die Bewohner nachsehen wollten, flüchtete der Täter aber bereits durch das Treppenhaus und suchte das Weite. Die Polizei nahm die Sachbeschädigung auf.

Sattelschlepper im GVZ aufgebrochen

Die Plane eines Sattelschleppers schnitten Unbekannte in der Nacht zu Samstag auf einem Parkplatz im Güterverkehrszentrum (GVZ) auf. Insgesamt 75 Pakete mit Waren eines Onlinehändlers – Modeartikel, Kosmetik und Accessoires – ließen sie mitgehen. Den Wert des Diebesgutes konnte die Polizei noch nicht beziffern. Die flüchtigen Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Ohne Führerschein und unter Drogen

Ein 39-jähriger Audi-Fahrer ging der Polizei am Sonntag ins Netz. Er war ohne Führerschein unterwegs, die Kennzeichen waren gefälscht, das Auto nicht zugelassen. Darüber hinaus schlug ein Drogenschnelltest an, sodass der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Er war der Polizei nicht unbekannt. Bereits Ende Februar wurde er auf einem nicht zugelassenen Motorrad erwischt und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Erneut sammelte er am Sonntag eine Reihe von Anzeigen, wurde aber nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen.

