Erfurt. Die Erfurter Verkehrsbetriebe machen ein vorteilhaftes Angebot. Ist das in dieser Woche eine gute Idee?

Die Straßenbahnen und Busse der Erfurter Verkehrsbetriebe werden geschätzt. Nun will die Evag diese Beliebtheit nutzen, um etwas für die Völkerverständigung zu tun.

Sie wirbt für ausgerechnet einen Besuch der nahen Stadt Jena. Wer sich in den Kneipen der Stadt umhört, wird dort auf entgeisterte Reaktionen stoßen. Freiwillig nach Großschwabhausen oder Drackendorf fahren, wie die Fußballfanatiker es hier umschreiben würden?

Casjen Carl blickt in die Sterne und aufs Wochenende voraus. © Erfurt | Marco Schmidt

Doch der Erfurter Nahverkehrsbetrieb geht die Sache eher überirdisch an. Denn er verweist auf die Chance auf das Geldsparen, wenn man in die Sterne schauen will. Ganz unprosaisch und im Ernst: die Abonnenten von Dauerkarten – von Deutschlandticket bis Schülerkarten – können beim Besuch des Jenaer Planetariums mit ordentlichen Rabatten rechnen.

Die Evag wirbt natürlich auch mit der guten ÖPNV-Verbidnung zwischen – je nach Sichtweise der Fans, die die Städtenamen des Thüringer Konkurrenten nicht aussprechen – Vieselbach und Großschwabhausen. Aber Vorsicht, besser noch auf das nächste Wochenende warten. An diesem ist das Thüringenderby zwischen Rot-Weiß und dem FCC und die Züge sind voll.