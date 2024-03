Erfurt. Erneut haben Streikposten der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer am Dienstagmorgen Stellung vor dem Erfurter Hauptbahnhof bezogen.

Der Lokführerstreik der GDL hat auch Erfurt am Dienstag wieder getroffen. Vor dem Bahnhof versammelten sich am Morgen einige Mitglieder der Lokführergewerkschaft. Stärker war der Ausstand aber an den teils leeren Bahnsteigen zu bemerken.

Verbindungen von Abellio und Erfurter Bahn nicht betroffen

Die Deutsche Bahn hatte vergeblich versucht, den 24-stündigen Ausstand gerichtlich zu stoppen. Trotz des Streiks werden einige ICE-Verbindungen von Erfurt nach Leipzig, München, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main fahren. Auch einige Regionalbahnverbindungen sind möglich. Die Zugverbindungen der Erfurter Bahn, Abellio, Südthüringenbahn und Vogtlandbahn sind vom Streik nicht betroffen.

Das Arbeitsgericht Frankfurt hat am Montagabend eine einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf abgelehnt. Die Bahn hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Das zuständige Landesarbeitsgericht Hessen wird heute Mittag über die Berufung entscheiden.

