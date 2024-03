Erfurt. 25.000 Euro Schaden ist bei einem Brand entstanden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Die brennende Holzkonstruktion einer Terrasse sorgte Montagabend für Sirenen und Blaulicht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei nach Tiefthal in Erfurt ausgerückt, um die Flammen zu löschen.

Aus noch unbekannter Ursache war das Fachwerk einer Veranda in Brand geraten. Dabei wurden auch die Fassade, Türen und Fenster einer angrenzenden Wohnung sowie mehrere Gartenmöbel beschädigt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Nachbar bereits zum Gartenschlauch gegriffen und Schlimmeres verhindert.

Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig. Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Räuber auf E-Scooter unterwegs

Räuber machten Montagabend in der Erfurter Innenstadt große Beute. Die zwei Unbekannten waren nach Angaben der Polizei zusammen auf einem E-Scooter unterwegs gewesen, als ein 21-Jähriger ihre Aufmerksamkeit erregte. Es war seine Laptoptasche, auf die es die Langfinger abgesehen hatten.

Einer der Diebe entriss dem Mann die Tasche. Darin befanden sich ein Tablet sowie Kopfhörer im Wert von 1500 Euro. Anschließend flohen die Räuber auf dem motorisierten Zweirad. Die Polizei machte sich umgehend auf die Suche nach dem Duo, fand sie jedoch nicht.

Zwei 15-Jährige überfallen

Bereits am Donnerstag, den 7. März, gegen 15.20 Uhr wurden zwei 15-Jährige in der Melanchthonstraße in Erfurt von Unbekannten überfallen. Die acht Räuber kreisten die Jugendlichen zunächst ein, bevor sie Wertgegenstände forderten.

Einer der Jugendlichen gab schließlich sein Bargeld an die Gruppe heraus. Eine unbekannte Frau bemerkte dies und drohte der Gruppe mit der Polizei, woraufhin diese in Richtung des Brühler Gartens flohen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und den Tätern machen können, insbesondere die Frau, die den Teenagern zu Hilfe kam. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0065146 entgegen.

Vinylboden gestohlen

Schwer zu tragen hatte ein Dieb am vergangenen Wochenende am Europaplatz in Erfurt. Der Unbekannte war auf die Baustelle eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dort betrat er nach Polizeiangaben mehrere Wohnungen, die sich noch im Rohbau befinden. Aus diesen stahl er mehr als 120 Pakete Vinylboden im Wert von mehr als 4200 Euro.

Mit der Möglichkeit, über 350 Quadratmeter Boden verlegen zu können, machte er sich unerkannt aus dem Staub. Ein Mitarbeiter der Baufirma bemerkte den Einbruch am Montag und informierte die Polizei.

red