Erfurt. Um kunstvoll gestaltete Ostereier, linke Oberbürgermeister, Glasfaser-Baustellen, Bienenfutterautomaten, Formschnitt von Bäumen und mehr geht es in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Reiten-Jagen-Fischen: Eintrittskarte gilt als Evag-Ticket

Eine entspannte An- und Abreise garantiert die Evag zur Messe Reiten-Jagen-Fischen vom Freitag, 15. März bis Sonntag, 17. März, in der Messe Erfurt. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig Fahrkarte. Sie gilt drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Bahn im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10). Die aktuellen Fahrplan-Informationen sind über www.evag-erfurt.de, das Service-Telefon: 0361/19449, die Evag-App und im Evag-Mobilitätszentrum am Anger erhältlich.

Linke Oberbürgermeisterin trifft auf Bärwolff

Wie eine Stadt durch ein linkes Stadtoberhaupt anders regiert und gestaltet werden kann: Das wird am Freitag, 15. März, um 18 Uhr im RedRoXX in der Pilse 29 das Thema sein. Erwartet wird Eva Maria Kröger, Oberbürgermeisterin von Rostock (Die Linke), die sich zum Austausch mit Matthias Bärwolff, dem Linken Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl und Dezernenten für Bau und Verkehr, trifft. „Dabei soll insbesondere diskutiert werden wie die Kommunalpolitik der sozialen Teilung einer Stadt entgegenwirken kann. Rostock und Erfurt haben nicht nur fast die gleiche Bevölkerungsgröße, sondern weisen ebenso ähnliche Merkmale der innerstädtischen sozialen Teilung vor - mit nicht unerheblichen Folgen“, heißt es in der Einladung.

Erfurter Bäume am Theaterplatz bleiben in Form

Die Platanen auf dem Theaterplatz erhalten ab Montag, 18. März, einen fachgerechten Formschnitt. Die Bäume wurden als Formgehölze geplant und werden nun in regelmäßigen Abständen mit Schnittmaßnahmen gepflegt. Da die Bäume eine gewisse Grundform haben, werden die Schnitte nun so ausgeführt, dass diese zielgerichtet auf eine kompakte Wuchsform und eine dichte Krone abzielen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Baumpflege werde durch die Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes mit schonenden Werkzeugen wie Ast- und Rosenscheren ausgeführt. Da es sich hierbei um Pflegeschnitte handelt, könnten diese laut Bundesnaturschutzgesetz auch nach dem 29. Februar erfolgen. Vor Beginn der Arbeiten werde geprüft, ob sich in den Bäumen brütende Vögel befinden. Im Anschluss des Formschnitts sollen die Bäume engmaschig kontrolliert und der Entwicklungsprozess der Platanen beobachtet werden. Zur Sicherung des Arbeitsbereichs kommt es zu kurzzeitigen Absperrungen am Theaterplatz.

Beeinträchtigung durch Bauarbeiten in der Stauffenbergallee

Bauarbeiten in der Stauffenbergallee für die Verlegung und Montage von Steuer- und Glasfaserleitungen haben die Stadtwerke Erfurt von Montag, 18. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 28. März, geplant. Dafür muss die stadtauswärtige Richtungsfahrbahn der Stauffenbergallee zwischen Radowitzbrücke und Trommsdorffstraße halbseitig gesperrt werden, teilen die Stadtwerke mit. Der Autoverkehr werde in stadtauswärtiger Fahrtrichtung einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Fußgänger und Radfahrer nutzen eine Umleitung über das Schmidtstedter Ufer, heißt es weiter.

Sämerei & Plauderei: 2. Erfurter Saatgut-Börse in der Bibliothek

Die 2. Erfurter Saatgut-Börse findet am Samstag, 16. März, in der Bibliothek am Domplatz 1 von 10 bis 12.30 Uhr statt. Pünktlich zum Start in die Gartensaison können sich Gartenfreunde- und Liebhaber über Tipps und Tricks zum natürlichen Gärtnern und über Nutzpflanzenvielfalt austauschen. Besucher, die Saatgut übrighaben und es gerne verteilen möchten oder samenfestes Saatgut für die nächste Gartensaison suchen, können hier fündig werden. Mit dabei sind die Diplomgartenbauingenieurin und Naturpädagogin Simone Buss, Gartenjournalistin und Buchautorin Heike Mohr sowie Petra Schollmeyer als Ansprechpartnerin für die Zertifizierung naturnaher Gärten. Der Eintritt ist kostenfrei.

Bienenfutterautomat aus dem Winterschlaf geweckt

Pünktlich zum „Pflanz-eine-Blume-Tag 2024“ wird der Bienenfutterautomat im Naturerlebnisgarten Fuchsfarm aus dem Winterschlaf geweckt und frisch gefüllt. Ab sofort können wieder alle großen und kleinen Blumenfreundinnen und -freunde das optimale Saatgut für Bienenweidepflanzen aus dem Automaten ziehen. Benötigt werden lediglich 50 Cent und schon rollt die kleine Kugel mit dem regionalen Saatgut. Dies kann auch ab sofort ausgesät werden und bereits nach einigen Wochen erscheinen die ersten zarten Pflänzchen der mehrjährigen Arten. Die spezielle Mischung aus Wild- und Kulturkräutern bietet Bienen und anderen Insekten das ganze Jahr ein reichhaltiges Nektar- und Pollenangebot.

Osterzeit im Volkskundemuseum

Es wird bunt im Museum für Thüringer Volkskunde. Kurz vor Ostern, am Dienstag, 26. März, um 10.30 Uhr wird Alexandra Simon einen Einblick in die Gestaltung traditioneller sorbischer Ostereier geben. In diesem Workshop können Kinder und Erwachsene in der Bossiertechnik, bei der mit flüssigem Wachs in verschiedenen Farben gemalt wird, eigene kleine Kunstwerke für die bevorstehenden Osterfeiertage gestalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung an volkskundemuseum@erfurt.de wird gebeten. Zum Museumseintritt hinzu kommen Materialkosten in Höhe von 1,50 Euro. Eine weitere Möglichkeit, sich an Ostern zu eigenen Kreationen inspirieren zu lassen, bietet sich derzeit im Eingangsbereich des Museums. Bis in den April hinein werden hier ganz besondere Ostereier zu sehen sein, die von Mechthild Schöneboom, Mitglied im Förderverein des Museums, aufwändig in Blaudruckoptik bemalt sowie mit verschiedenen Pflanzenteilen dekoriert wurden.

Kindermusical in der Thomaskirche

Die Thomasgemeinde lädt zur Aufführung des Musicals „Am großen Tisch von Jesus“ am Sonntag, 17. März, um 10 Uhr in die Thomaskirche ein. Seit Januar probt der Kinderchor unter Leitung von Sabine Strobelt dieses Musical von Andreas Hantke. Wie konnten fünftausend Menschen satt werden oder wer hat Jesus verraten - all das und mehr wird musikalisch erzählt.

Schülerinnen und Schüler präsentieren Audioguides für das jüdische Quartier

Ein Audioguide von Jugendlichen für Jugendliche wird am Donnerstag, 14. März, um 18 Uhr in der Kleinen Synagoge präsentiert. In Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern des Evangelischen Ratsgymnasiums Erfurt ist ein Audioguide entstanden, der durch das jüdische Quartier rund um Kleine und Alte Synagoge, Mikwe und das Steinerne Haus führt und das jüdische Leben seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hörbar macht. Die Jugendlichen haben Informationen recherchiert, Audioguide-Texte formuliert und konnten sie am Ende im Studio von Radio F.R.E.I. in Erfurt selbst einsprechen. Das Projekt ist nach der Sonderausstellung „Inter Judeos“ der Alten Synagoge ein weiterer Schritt, das jüdische Leben in Erfurt erfahrbarer zu machen, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Projekt „Hör mal“ ist eine Kooperation mit den oben genannten Partnern sowie der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Thüringer Landesmedienanstalt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Veranstaltungsort ist nicht barrierefrei.

Rechtsextreme Gefahren – Vortrag und Podiumsgespräch im Erinnerungsort Topf & Söhne

Der Jurist Hendrik Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte spricht am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr im Erinnerungsort Topf & Söhne über sein Buch „Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen. Wie gefährlich die AfD wirklich ist“. Cremer geht es um „eine sachlich zutreffende Einordnung dieser Partei“. Für ihn bedeutet das „insbesondere, sie nicht zu verharmlosen, sondern sie als rechtsextreme Partei zu thematisieren, die das Ziel verfolgt, die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie zu beseitigen. Die AfD will darauf hinaus, die Menschenrechte, den Rechtsstaat und die Demokratie abzuschaffen.“ Sie strebe „massive Gewalt“ an, was sich schon dadurch zeige, „dass Björn Höcke mittlerweile die zentrale Rolle bei der Kursbestimmung innerhalb der gesamten Partei hat.“ Mit Hendrik Cremer diskutieren Jens Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, und Annegret Schüle, Oberkuratorin am Erinnerungsort. Martin Borowsky, Richter am Landgericht Erfurt, moderiert.

Tag der offenen Tür in der AWO-Tagesgruppe in Erfurt

Zum Tag der offenen Tür lädt die Awo AJS gGmbH am Freitag, 15. März, alle Interessierten in die Tagesgruppe „Nordlichter“ ein. Von 13 bis 16 Uhr können Besucher die Räumlichkeiten in der Zittauer Straße 27 (Haus 6) besichtigen, in die die Einrichtung vor genau einem Jahr umgezogen ist und mit den Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. Zudem erwarten die Gäste in den Räumen der Tagesgruppe sowie auf der angrenzenden Wiese in der Gera-Aue verschiedene Angebote, darunter Torwandschießen, ein Bewegungsparcours, kleine Sportspiele, Straßenmalerei und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Einrichtung gehört zum AWO Jugendhilfeverbund Erfurt in Trägerschaft der AWO AJS gGmbH. Weitere Angebote des Verbunds sind der Ambulante Fachdienst, das Kinder- und Jugendheim „Am Ringelberg“ oder auch die Schulkooperationseinrichtung „Kleeblatt“.