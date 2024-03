Erfurt. Erst versuchten sie, eine dritte Person zu schlagen, dann widersetzten sie sich dem Platzverweis.

Zwei Betrunkene haben am Dienstagabend zwei Männer des Ordnungsamtes am Erfurter Anger angegangen. Laut Meldung der Polizei waren die zwei Männer zunächst mit einem dritten Mann in Streit geraten. Als sie versuchten, diesen zu schlagen, griff das Ordnungsamt ein.

Die Ordnungshüter sprachen entsprechende Platzverweise aus, die aber auf wenig Gegenliebe stießen. Im Gegenteil: Nun richtete sich die Aggressivität der beiden Betrunkenen gegen das Ordnungsamt. Diese wurden geschubst und versucht zu schlagen. Eine dritte Person konnte schlichten, verletzt wurde niemand. Zuerst wurde beim MDR berichtet.

red