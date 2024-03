Erfurt. In einen Kindergarten in Erfurt ist eingebrochen worden. Die Diebe verursachten nicht nur Sachschaden.

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Brühlervorstadt eingebrochen und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro sowie Geschenktüten, die eigentlich für die Kinder bestimmt waren. Laut Angaben der Polizei hatten die Einbrecher zunächst ohne Schaden die Einrichtung betreten.

Im Inneren machten sie sich an mehreren Schränken zu schaffen und verursachten dabei auch einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red