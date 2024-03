Erfurt. Um Drucken und Präsentationen, um Widerstandskämpfer und Peta-Protest, um Abenteuer im Steiger und mehr geht es in den aktuellen Nachrichten.

Erfurt feiert den „Tag der Druckkunst“ mit zahlreichen Veranstaltungen

Der Tag der Druckkunst findet am Freitag, 15. März, zum sechsten Mal statt. 2019 wurden die traditionellen Drucktechniken in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission aufgenommen, seitdem gibt es bundesweit zahlreiche Veranstaltungen – so auch in Erfurt. Im Druckereimuseum im Benary-Speicher führt und erläutert am Freitag, 15. März, von 14 bis 16 Uhr Karsten Kunert zu künstlerischen Handdrucktechniken und von 16 bis 18 Uhr erklärt Ernst August Zimmermann die historischen Druckmaschinen. Dabei können Besucher die seltene Möglichkeit nutzen und gemeinsam künstlerisch Drucken. Im Museum für Thüringer Volkskunde wird zu diesem Anlass an zwei aufeinander folgenden Tagen Hans-Otto Mempel mit seiner mobilen Druckerei und Werkstatt für künstlerische Druckgrafiken zu Gast sein. Am Freitag, 15. März, sowie am Samstag, 16. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr bietet er einen Einblick in die Druckkunst, Gelegenheit zu schauen und auch selbst etwas zu drucken. Rund um den 15. März öffnen zudem Künstler und Drucker ihre Werkstätten und Ateliers, zeigen Ausstellungen, bieten Workshops und Diskussionsforen an und laden interessierte Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich mit der Vielfalt traditioneller Drucktechniken auseinanderzusetzen.

Engagierte Betriebsräte aus Erfurt gesucht

Engagierte Betriebsräte aus Erfurt gesucht: Bis zum 30. April können sich Arbeitnehmervertreter, die sich in ihrem Betrieb besonders um die Belange von Beschäftigten kümmern, beim „Deutschen Betriebsräte-Preis“ bewerben. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Preisverdächtig sind innovative Projekte und gute Ideen rund um das Thema Mitbestimmung. Die NGG hofft, dass möglichst viele Betriebsräte aus Erfurt ihren Hut in den Ring werfen. Prämiert werden können Projekte in Sachen Mitbestimmung, die in den letzten zwei Jahren angestoßen und umgesetzt wurden. Mehr Informationen unter: https://www.bund-verlag.de/betriebsrat/deutscher-betriebsraete-preis/einfach-bewerben

„Pestizide und ihre Auswirkung auf die Biodiversität“

Zu einem Vortrag von Carsten Brühl über den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf Flora und Fauna lädt das Naturkundemuseumam Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr ein. Der Rückgang von Insekten in landwirtschaftlichen Regionen ist ein alarmierendes Phänomen, das in den vergangenen Jahren zunehmend dokumentiert wird. Diese Biomassenreduktion von Insekten stellt eine ernsthafte Bedrohung dar, da sie eine Vielzahl von Ökosystemdienstleistungen erbringen, die für die Aufrechterhaltung einer gesunden Umwelt und für die landwirtschaftliche Produktion von entscheidender Bedeutung sind, heißt es in der Einladung. Für die Bestäubung von Nutzpflanzen und die biologische Schädlingsbekämpfung sind sie unverzichtbar. Carsten Brühl ist Gemeinschaftsökologe und Ökotoxikologe am Institut für Umweltwissenschaften der Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität in Landau.

Jugend präsentiert Kids – Präsentieren in der Grundschule

Schon für Grundschülerinnen und -schüler gehört das Präsentieren zum schulischen Alltag. Worauf kommt es beim Einsatz von Stimme und Körpersprache an? Wie kann das Poster gestaltet werden? Die Gemeinschaftsschule am Roten Berg als anerkannte „Jugend präsentiert Schule“ führt den Wettbewerb alljährlich in der Primar- und Sekundarstufe durch. In diesem Jahr war für die Schüler der Jahrgangsstufe 3/4 das Thema „Singvögel und Vogelschutz“ vorgegeben. Sie beschäftigten sich mit dem Thema, stellten Poster her und präsentierten dann vor einer Jury. „Jugend präsentiert“ unterstützte dabei mit Materialien, Fortbildungen, Urkunden und Preisen. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport unterstützt den Wettbewerb. Die Koordination erfolgt durch den Landesbeauftragten „Jugend präsentiert in Thüringen“ Falko Stolp.

Peta übt scharfe Kritik an der Messe Reiten-Jagen-Fischen

„Kritik an Tierausbeutungsmesse“: Von Freitag bis Sonntag findet die Messe „Reiten-Jagen-Fischen 2024“ in der Messe Erfurt statt. Laut Veranstaltungswebseite wird dort Jagd- und Angelzubehör angeboten, das nach Petas Einschätzung tierschutzwidrig ist. Zudem würden Pferde zur Teilnahme an verschiedenen Spring- und Dressurwettbewerben gezwungen. Die Tierrechtsorganisation kritisiert die Veranstaltung scharf. Obwohl es keinen nachvollziehbaren Grund für die Jagd auf Tierarten wie Füchse, Vögel und Marder in deutschen Wäldern gebe, töteten Jäger und Jägerinnen bundesweit über fünf Millionen Wildtiere sowie schätzungsweise mehrere Hunderttausend Katzen und Hunde pro Jahr – vornehmlich als „Freizeitbeschäftigung“. Angelnde Menschen lockten jedes Jahr Millionen Fische in eine Falle, bohrten ihnen einen Haken durch den Mund, ließen sie ersticken oder nähmen sie teils noch lebend aus. Peta fordert ein Verbot der Hobbyjagd, des Angelns und des Hochleistungs-Pferdesports in Deutschland und ruft dazu auf, die Messe zu meiden.

Ein Abenteuer für die ganze Familie: Taschenlampenwanderung

Natur- und Erlebnispädagogin Yvonne lädt Familien zu einem ganz besonderen Abenteuer in den Steiger Erfurt ein - einer Taschenlampenwanderung. Dieses Erlebnis bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Natur bei Nacht zu erkunden und den Wald auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben. Treffpunkt ist am Freitag, 22. März, um 18 Uhr die Sängerwiese im Steiger. Die Taschenlampenwanderung ist speziell für Familien mit Kindern gestaltet und wird von der erfahrenen Naturpädagogin Yvonne begleitet. Die Teilnehmer werden in kleinen Gruppen durch den Wald geführt und erhalten dabei spannende Einblicke in die Nachtaktivitäten der Waldbewohner. Die Veranstaltung bietet nicht nur ein unvergessliches Naturerlebnis, sondern auch eine Gelegenheit für Familien, Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam etwas Neues zu entdecken. Die Teilnahmegebühr an der Taschenlampenwanderung beträgt 25 Euro pro Familie, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Anmeldung und weitere Informationen: www.walderlebnis-thueringen.de

Fragen zu Geburt und Tod im Evangelischen Augustinerkloster

Das erste Lachen eines Babys und der letzte Abschied eines alten Menschen – auf den ersten Blick haben diese beiden Dinge nicht viel miteinander zu tun. Trotzdem gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als man vielleicht denkt. Darum geht es bei einem Abend im Evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt am Freitag, 15. März, um 19 Uhr. Interessierte können sich dabei über diese „ersten und letzten Dinge“ austauschen. Der Abend wird geleitet von Lena Kreßmann und Jasmin Lama vom Ambulanten Hospiz- und Palliativdienst der Malteser in Erfurt. Der Eintritt ist frei.

Evag gibt Informationen rund ums Jobticket

Die Evag lädt interessierte Firmen, Vereine und Organisationen zu einer Informationsveranstaltung rund um ihre Job-Ticket-Angebote ein. Diese findet am Mittwoch, 24. April, um 10 Uhr online statt. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist ab sofort online möglich. Mit dem Job-Ticket können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Nutzung von Bus, Bahn und Straßenbahn für die Fahrt zur Arbeit und zurück ermöglichen – zu einem vergünstigten Preis. Weiterer Vorteil: Das Ticket kann auch in der Freizeit durch die Mitarbeiter genutzt werden. „Das Job-Ticket hat viele Vorteile: Man kann bestehende und neue Mitarbeiter motivieren, neue Mobilitätsanreize setzen und gleichzeitig als Unternehmen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Wir freuen uns, dass viele Firmen dieses Angebot bereits nutzen und möchten mit der Veranstaltung auch neue Partner ansprechen“, sagt Maria Winkelmann, Großkundenbetreuerin bei der Evag. Über 80 Firmen, Vereine und Organisationen in Erfurt bieten das Ticket ihren Mitarbeitern bereits an. Zur Anmeldung: Einfach den Chatbot auf www.evag-erfurt.de öffnen, den Begriff „Job-Ticket“ anklicken und sich durch die Anmeldung führen lassen. Wenige Tage vor der Veranstaltung erhalten alle bestätigten Teilnehmer die Zugangsdaten. Viele Informationen zum Thema Job-Ticket gibt es schon vorab online auf der Website www.evag-erfurt.de/job-ticket.

Führung mit Ute Mahler und Werner Mahler in der Kunsthalle Erfurt

Die Künstler Ute Mahler und Werner Mahler führen am Sonntag, 17. März, durch ihre Ausstellung „Ute Mahler, Werner Mahler & Ludwig Schirmer. An seltsamen Tagen über Flüsse in die Städte und Dörfer bis ans Ende der Welt“ in der Kunsthalle Erfurt. Ute Mahler und Werner Mahler präsentieren noch bis zum 26. Mai Fotografien aus verschiedenen Fotoserien in der Kunsthalle. Am 17. März, führen die beiden um 11.15 Uhr durch die aktuelle Ausstellung. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich. Der Titel der Ausstellung, der wie eine Reiseerzählung klingt, setzt sich aus den Namen der Werkgruppen der Fotografen Ute Mahler und Werner Mahler zusammen und verbindet ihre seit 2008 unter gemeinsamer Autorenschaft entstandenen Fotoprojekte. Erstmals zeigt die Kunsthalle Erfurt diese fünf Serien „Monalisen der Vorstädte“, „Wo die Welt zu Ende war“, „Seltsame Tage“, „Kleinstadt“ und „An den Strömen“ in der Zusammenschau sowie als Ausstellung in der Ausstellung das neue Projekt „Ein Dorf“ mit Fotografien von Ludwig Schirmer, Werner Mahler und Ute Mahler aus dem thüringischen Dorf Berka (heute Ortsteil der Stadt Sondershausen).

Letzter Kantatengottesdienst unter Leitung von Kantor Jahn

Der letzte Kantatengottesdienst unter der Leitung von Kantor Michael Jahn in der Kaufmannskirche beginnt am Sonntag, 17. März, um 14 Uhr. Es ist gleichzeitig der Verabschiedungsgottesdienst des Kirchenmusikers in den Ruhestand. Tilmann Cremer, Pfarrer der Kaufmannsgemeinde, ist dankbar für Jahns langjähriges Wirken: „In den 22 Jahren des Dienstes von Michael Jahn wurden allein 110 Kantaten aus den unterschiedlichsten Archiven nach den originalen Handschriften von Michael Jahn erstellt“, erzählt Cremer. Sie wurden im Lauf der Jahre vom Chor der Gemeinde und dem Chor der Werkstätten des Christophoruswerkes in der Kaufmannskirche erstmals wieder aufgeführt. Jahns Verabschiedung, zu der auch die Entpflichtung aus dem Dienst gehört, wird vom Senior des Kirchenkreises Erfurt, Matthias Rein und von Kreiskantor und Kirchenmusikdirektor Matthias Dreißig begleitet. Zentraler Bestandteil des Gottesdienstes wird die Aufführung des Passionsoratoriums von Gottfried Heinrich Stölzel mit dem Titel „Jesu, deine Passion“ sein. Karine Minasyan-Sopran, Antje Jestädt-Alt, Mark Mönchgesang-Tenor und Heiko Mauchel-Bass sind als Solisten zu erleben. Neben dem Kirchenchor der Kaufmannsgemeinde und dem Chor der Werkstätten des Christophoruswerkes Erfurt musiziert ein Instrumentalensemble auf historischen Instrumenten.

Gedenken an die Märzgefallenen in Erfurt

Am Montag, 18. März, gedenkt der Stadtverband Die Linke. Erfurt, Angehörige eines Märzgefallenen und die Abgeordnete Karola Stange den Märzgefallenen an den Gräbern auf dem Erfurter Hauptfriedhof. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haupteingang. Anlässlich des Gedenkens an die Märzgefallenen, die getöteten Widerstandskämpfer gegen den reaktionären Kapp-Putsch im Jahre 1920, erklärt Karola Stange, Landtags- und Stadtratsabgeordnete für „Die Linke“ aus Erfurt: „Nach dem Kapp-Putsch durch rechtsradikale und monarchistische Militärs am 13. März 1920 kam es in ganz Deutschland zu mutigem Widerstand von Arbeitern und ihren Organisationen. Es wurde ein Generalstreik ausgerufen. Während die Erfurter Verwaltung linke Zeitungen verbot und rechte Parteien sich auf die Seite der Putschisten stellten, machten sich die drei Erfurter Arbeiter Willy van der Weth, Arthur Walther und Franz Weibezahl auf den Weg nach Gotha, um gegen die Feinde der Demokratie zu kämpfen. Sie sind am 19. März beim Kampf um eine Fliegerwerft gefallen. Ihr Handeln ist ein Beispiel für Zivilcourage und Mut in Verteidigung der Demokratie. In einer Zeit, in der weltweit Gegner der Demokratie und der Menschenrechte versuchen an die Macht zu gelangen und Gesellschaften zu spalten, ist es an uns, für Freiheit und Recht einzutreten und derjenigen zu gedenken, die für unsere Demokratie ihr Leben eingesetzt haben.“

Wartungsarbeiten am Attraktionsbecken nötig

Das Attraktionsbecken der Roland-Matthes-Schwimmhalle kann am Freitag, 15. März, bis 15 Uhr nicht genutzt werden. Der Grund sind dringend notwendige Wartungsarbeiten. Alle anderen Bereiche sind wie gewohnt nutzbar. Die Stadtwerke bitten alle Badegäste sich darauf einzustellen und um Verständnis.

red