Erfurt. Um Polizei-Nachwuchs und Modellbahnfans, um japanische Autoren und das Thüringen-Derby geht es unter anderem in den Nachrichten aus Erfurt.

1200 Jugendliche nutzten den Tag der Berufe

Rund 1.200 Jugendliche nutzen den „Tag der Berufe“, um Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten kennenzulernen. Die Jugendlichen besuchten die regionalen Unternehmen in Mittelthüringen und erhielten Einblicke in Werkhallen, Produktionsanlagen, Gaststätten, Büros, Gesundheitseinrichtungen oder auch Kindergärten. „Es freut uns, dass so Viele die Gelegenheit genutzt und sich in die Berufsmöglichkeiten direkt in den Unternehmen angeschaut haben. Diese Erlebnisse bringen die Jugendlichen wirklich weiter“, sagt Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte. „Wir bedanken uns auch bei den vielen Unternehmen aus Industrie, Gesundheit, Handwerk, Handel, Dienstleistung, Logistik, IT, Land- und Tierwirtschaft. Die Betriebe hatten sich gut vorbereitet, um den Jugendlichen die Berufe praxisnah vorzustellen“, so Michel. Natürlich können die Jugendliche, die noch individuellere Beratungen, wünschen sich bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur melden. Zahlreiche freie Ausbildungsplätze oder dualen Studienplätze für den Start im Sommer 2024 sind durch die Unternehmen gemeldet.

Der Illumat kommt für die internationalen Wochen gegen Rassismus nach Erfurt

Am internationalen Tag gegen Rassismus, Donnerstag, 21. März, ist das Künstlerinnenkollektiv „Illumat“ aus Weimar von 14 bis 18 Uhr in Erfurt zu Gast. Am Erfurter Wenigemarkt können Passantinnen und Passanten durch das Fenster des Kurhauses Simone ihre Antworten auf die Frage „Wie sieht eine menschenfreundliche Gesellschaft für dich aus?“ in den Illustrationsautomaten werfen und sich überraschen lassen, wie die Künstler diese Inspiration in wenigen Minuten zu Papier bringen. Gefördert und organisiert wird die Aktion durch den Lokalen Aktionsplan (LAP) / Die Partnerschaft für Demokratie Erfurt sowie das IBS gGmbH und die AWO Thüringen.

Protestkundgebung auf dem Fischmarkt

Die Messe Reiten-Jagen-Fischen nehmen die „Tierbefreier*innen Jena“ zum Anlass für eine Protestkundgebung am Samstag, 16. März, von 14 bis 17 Uhr auf dem Fischmarkt. Auch ohne Jagd und ohne das Angeln ließe sich die Natur genießen, darüber möchte die Initiative informieren. Im L50 in der Lassalle-Straße 50 in Erfurt findet danach ein Vortrag zum Thema Jagd statt.

Verkehrseinschränkungen wegen Bauarbeiten im Kreuzungsbereich

Ein bisher nur provisorisch behobener Rohrschaden am Wasserversorgungsnetz im Kreuzungsbereich Steigerstraße/Alfred-Hess-Straße soll im Zuge einer Baumaßnahme des städtischen Entwässerungsbetriebes jetzt abschließend repariert werden. Dafür ist eine Vollsperrung der Alfred-Hess-Straße vorgesehen. Für die Bauarbeiten der ThüWa ThüringenWasser GmbH wird diese parallel genutzt. Baubeginn ist Montag, 25. März, geplant ist eine Bauzeit von zwei Wochen. Anschließend wird die Straßenoberfläche fachgerecht wieder hergestellt. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. Die Fahrzeugführer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Termin zur Besichtigung des Stasi-Unterlagen-Archivs

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger jeden 3. Donnerstag im Monat zur monatlichen Archivführung ein. Das nächste Mal am Donnerstag, 21. März, um 16 Uhr. Bei den Führungen erfahren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über das Wirken und die Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR. Welche Rolle spielte die Stasi im täglichen Leben? Wie arbeitete der Geheimdienst, welchen Einfluss übte er aus? Wie werden heute die Akten zur Aufarbeitung genutzt? Das Erfurter Stasi-Unterlagen-Archiv verwahrt rund 4,5 Regalkilometer Akten, etwa 1,7 Millionen Karteikarten sowie zahlreiche Fotos, Filme und Dias. Im Informations- und Dokumentationszentrum kann die Ausstellung „Sicherungsbereich DDR“ besichtigt werden. Es besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Ein gültiges Personaldokument ist erforderlich.

Polizeieinsatz anlässlich des Thüringenderby am Samstag

Deutlich mehr als 10000 Fans werden am Samstag, 16. März, im Ernst-Abbe-Sportfeld das Thüringenderby zwischen dem FC Carl-Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt verfolgen. Aufgrund der traditionell herrschenden Fanfeindschaft zwischen den Anhängern beider Vereine, ist am Spieltag mit einem erhöhten Konfliktpotential sowie mit Störungen zu rechnen, teilt die Polizei mit. Die Jenaer Polizei und die Bundespolizeiinspektion Erfurt bereiten sich jeweils im engen Austausch auf Einsatzmaßnahmen vor. Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten werden am Samstag im Einsatz sein. Darüber hinaus wird ein Hubschrauber der Bundespolizei den Anlass luftseitig begleiten. Die Trennung von rivalisierenden Fangruppierungen, insbesondere von gewaltbereiten Personen, hat für die Einsatzkräfte von Land und Bund höchste Priorität. Zur Sicherstellung einer friedlichen An- und Abreise aller Zuschauenden sind polizeiliche Maßnahmen angedacht. Im Erfurter Hauptbahnhof, in Teilen auf den Unterwegsbahnhöfen als auch in Jena kann es in den Zeitfenstern der An- und Rückreise der Fußballfans zu temporären Einschränkungen für Bahnreisende, gegebenenfalls den Fahrzeugverkehr, aber auch für den öffentlichen Personennahverkehr kommen.

Das schnelle 10-Finger-Tastschreiben am Computer

An der Volkshochschule Erfurt startet am Montag, 8. April, ein Kurs zum 10-Finger-Tastschreiben am Computer. Die Kursteilnehmenden erhalten zur effektiven Bewältigung der täglichen Arbeitsaufgaben die Möglichkeit, Tastschreiben für den schnellen Umgang mit dem Computer zu erlernen. Die Kursinhalte sind unter anderem Texte und Zahlen blind auf der Tastatur mit zehn Fingern zu erfassen, Griffe und Anwendungsreihen anhand der Grundreihe, Ober- und Unterreihe, Satzzeichen mit Leer- und Return-Taste setzen, Ziffern und Zeichen schreiben sowie Training der Schreibgeschwindigkeit durch praktische Übungen. Am Ende des Kurses erhalten die Teilnehmenden ein Schreibzertifikat mit der persönlich erreichten Anschlagszahl. Der Kurs findet immer montags, vom 8. April bis 13. Mai, jeweils 17 bis 20.10 Uhr statt. Weiterführende Informationen zum Kurs 24-58001 sind ab sofort möglich per E-Mail unter volkshochschule@erfurt.de oder vor Ort in der Volkshochschule, Schottenstraße 7.

Buchlesung der Japanologin Katja Cassing

Aus dem Roman der japanischen Autorin Hiromi Goto „Chor der Pilze“ und dem Roman des japanischen Autors Shugoro Yamamoto „Die Rache“ liest die Japanologin Katja Cassing am am Dienstag, 26. März, um 18.30 Uhr in der Rotunde des Regierungsviertels in Erfurt, Werner-Seelenbinder-Straße 6. Die Lesung wird musikalisch umrahmt von Kana Kobayashi (Sopran) und Deren Wang (Klavier). Der Eintritt ist frei. Die Japanologin Katja Cassing hat 24 Jahre lang den auf ebenso klassische wie auf im deutschen Sprachraum unbekannte japanische und koreanische Literatur spezialisierten und in Bad Berka ansässigen Cass-Verlag geführt. Zusammen mit ihrem Mann, Jürgen Stalph, hat sie zahlreiche Bücher aus dem Japanischen ins Deutsche übersetzt.

Modellbahnfans kommen im Zughafen auf ihre Kosten

Eine Modellbahnbörse veranstaltet der Förderverein Bahnbetriebswerk Weimar am Samstag, 23. März, im Zughafen, Zum Güterbahnhof 20. Von 9 bis 14 Uhr wird gehandelt, zum Tausch oder Kauf angeboten, was es in allen Größen der Modellbahnwelt an Lokomotiven, Wagen, Zubehör, Fachliteratur sowie Utensilien der großen Eisenbahn gibt.

Infoabend zum Thema Glasfaser

Gute Nachrichten für 17 Erfurter Ortsteile: Die Firma Deutsche Glasfaser baut das Glasfasernetz aus und lädt am 18. März zum Infoabend ins Steigerwaldstadion ein. Bald werden Gispersleben (Viti), Kühnhausen, Schwerborn, Stotternheim und Mittelhausen sowie Azmannsdorf, Büßleben, Dittelstedt, Hochstedt, Kerspleben, Linderbach, Niedernissa, Töttleben, Urbich, Vieselbach, Wallichen und Windischholzhausen durch das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser mit schnellem Internet versorgt: Nachdem sich 33 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, beginnt nun die Planungsphase der Bauarbeiten. Das Team von Deutsche Glasfaser lädt sowohl Kundinnen und Kunden als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, sich über die Möglichkeiten und Vorteile von Glasfaser am Montag, 18. März, um 19 Uhr im Parksaal im Steigerwaldstadion, Mozartallee 3 zu informieren. Neben den Vorzügen von Glasfaser erfahren die Teilnehmner alles rund um den Hausanschluss, die Installation der Endgeräte, mögliche Serviceleistungen und können sich über den Bauprozess und die Baumaterialien informieren. Der Infoabend richten sich ausschließlich an Haushalte in den oben genannten Ausbaugebieten. Fragen, die andere Netzausbauanbieter betreffen, können an dem Infoabend nicht beantwortet werden.

Blitz für Kids: Kinder kontrollierten als Nachwuchspolizisten die Geschwindigkeit

Kinder sind im Straßenverkehr in doppelter Weise gefährdet: Sie haben oftmals noch keinen ausgeprägten Sinn für Gefahrensituationen und sind morgens und nachmittags zur verkehrsreichsten Zeit unterwegs. Kinder reagieren häufig spontan und können Verkehrssituation nicht schnell genug einordnen. Autofahrer sollten deshalb stets bremsbereit sein, wenn sie Kinder am Straßenrand sehen. Die Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ hilft dafür Bewusstsein zu schaffen. In dieser Woche führten die Polizei Erfurt und der ADAC gemeinsam die Aktion „Blitz für Kids“ gegen zu schnelles Fahren auf Schulwegen durch. An einem Kontrollpunkt vor der Grundschule „Am Rieth“ in der Riethstraße in Erfurt haben Polizeibeamte vom Inspektionsdienst Nord der Erfurter Polizei in der Zeit zwischen 7.30 und 9 Uhr die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge gemessen. Sie wurden dabei von „Nachwuchsbeamten“ unterstützt. Insgesamt wurden 33 Fahrzeuge kontrolliert. Die Kinder einer 4. Klasse der Grundschule „Am Rieth“ verteilten an acht Autofahrende, die von der Polizei beim zu schnellen Fahren ertappt wurden, die gelbe Karte. 23 vorbildliche Verkehrsteilnehmer erhielten eine grüne Karte sowie ein herzliches Dankeschön. Zwei Fahrzeuge waren in der Tempo-30-Zone mit stark erhöhter Geschwindigkeit (40 km/h und 44 km/h) unterwegs, diese wurden von der Polizei verwarnt.

red