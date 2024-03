Erfurt. Unzufrieden zeigt sich ein Marbacher über die Schlaglochreparaturen. Auch die Finanzsituation am Theater wirft bei Lesern Fragen auf.

Schlaglöcher werden kontinuierlich beseitigt, aber wie!?

Friedemann Boelicke aus Erfurt über mangelhafte Straßenreparatur: „Der physikalische Effekt zur Entstehung von Aufbrüchen, die als Schlaglöcher bekannt sind, dürfte jetzt bei höherstehender Sonne beendet sein. Den Autofahrer freut es, genauso wie seine Stoßdämpfer. Auch das Slalomfahren, teils bis über den Mittelstreifen hinaus, wird jetzt enden. Kontinuierlich werden die Schlaglöcher beseitigt. Es fragt sich nur, wie. Lieblos, und nach dem Zufallsprinzip wird Bitumen in die vermeintlich größten Löcher gefüllt, nein „geklatscht“ mit einem ordentlichen „Huckel“ darauf. So zu erleben in der Bodenfeldallee in Marbach. Da ergibt sich sofort die Frage, wie lange das halten soll. Die Stoßdämpfer müssen sich nun an einen neuen Rhythmus der Erschütterung gewöhnen. Auch das Slalomfahren empfiehlt sich weiterhin.“

Das Theater Erfurt spart beim Ring ein

Andreas Schulz aus Erfurt schreibt über die Berichte zum Theater Erfurt: „Es steht ein Defizit von 3 Millionen Euro im Raum. Bekannt ist inzwischen auch, dass die Finanzbuchhaltung im Theater eine Katastrophe ist. Es fehlen u.a. Unterlagen und Rechnungen. Da erhebt sich der Verdacht schon von Anfang an, dass sich hier jemand über Jahre die eigenen Taschen vollstecken kann oder sogar hat. Schon durch das erste Gutachten stehen mutmaßliche Vermögensdelikte im Raum. Die Staatsanwaltschaft Erfurt sieht keinen Handlungsbedarf, obwohl sie Kenntnis vom Verdacht einer Straftat hat. Der OB schweigt, vertuscht und verschleppt offensichtlich bis nach der Wahl. Was ist los in Erfurt und im Erfurter Rathaus?“

Oberbürgermeister sollte sich zur Abschiebung von Frau Lee äußern

Angelika Hartan aus Erfurt beschäftigen die Vorfälle rund um die Abschiebung einer 79-Jährigen: „Es ist wirklich langsam ungeheuerlich, was in Erfurts Amtsstuben ausgeheckt wird. Da man an die wirklich wichtigen Fälle nicht rankommt sucht man sich eine 79 jährige Frau aus, deren Aufenthalt zudem auch noch von der Familie finanziert wird! Außerdem unterlaufen auch noch gravierende Fehler! Schon das Prozedere an sich ist für einen normalen Menschen nicht nachvollziehbar. Ich hoffe sehr, dass die Zeitung weiter berichtet und die zuständige Ausländerbehörde hierzu Stellung nimmt. Wenn man Entscheidungen trifft, muss man auch dazu stehen und sich nicht hinter Ausflüchten verstecken! Wo bleibt eigentlich eine Reaktion unseres OB auf diesen Verwaltungsakt?“

