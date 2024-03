Erfurt. Auf vier Spuren stehen die Autos an der Gothaer Straße. Im Schritttempo geht es vorwärts. Das sind die Gründe für die außergewöhnliche Situation.

Nach der besten Frühstückszeit am Sonntagmorgen geht um die Messe an der Gothaer Straße nichts mehr. Sowohl stadteinwärts als auch in Richtung Innenstadt/Gothaer Platz stehen die Autos in langer Schlange und auf beiden Spuren.

Womit die Attraktivität der Messe „Reiten-Fischen-Jagen und Forst“, die seit Freitag auf dem Messegelände läuft, auf ihre Art bewiesen ist. Noch am dritten Messetag strömen die Besucher aufs Gelände. Wie die Autokennzeichen verraten, kommen die Besucher aus ganz Thüringen und darüber hinaus. Auffällig sind Allradfahrzeuge mit Pferdeanhängern und selbst Kutschen.

Mit zur schwierigen Verkehrssituation beitragen wird das schöne Wetter und das Wochenendprogramm im Egapark, was zusätzlich Besucher in die Gegend zieht, schon vor 11 Uhr findet sich kaum noch eine Lücke auf dem Ega-Parkplatz. Und dennoch versuchen viele Autofahrer hier noch ein Plätzchen zu finden und ordnen sich in die Abbiegespur ein.

Angespannte Verkehrssitation wie lange nicht

Die Messe ist bereits das vierte Großevent nach Thüringen-Ausstellung sowie Auto- und Motorradmesse auf dem Gelände an der Gothaer Straße. Die Verkehrssituation war bei diesen Ereignissen allerdings entspannter.