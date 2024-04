Erfurt. Mit Fotos sucht die Polizei nach einem Mann, der aus der Tiefgarage einer Klinik einen E-Scooter gestohlen hatte.

Bereits am 4. August 2023 gegen 4.20 Uhr hat ein Dieb nach Angaben der Polizei aus der Tiefgarage eines Krankenhauses in Erfurt einen dort abgestellten E-Scooter gestohlen. Fotos des Mannes hat die Polizei am Mittwoch hier veröffentlicht.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0202431 entgegen.

red