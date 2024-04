Erfurt. Gartenprofis verraten ihre Tricks: Am Wochenende lässt sich alles über Tomaten und Stauden lernen.

Den Startschuss in die Gartensaison setzt im Frühling traditionell der Spezialmarkt „du und dein garten“, der in diesem Jahr am 6. und 7. April (Sa 9 bis 18 Uhr/So 9 bis 17 Uhr) in den egapark einlädt. Von den Gartenfans und Pflanzenfreunden wird dieses Wochenende bereits ungeduldig erwartet.

Mehr als 50 Händler haben alles für die Frühlingsbepflanzung im Gepäck: von der Balkonblume über Kräuter bis hin zu Stauden und Gehölzen, Sukkulenten oder Bonsai. Gartengeräte, Accessoires und Dekoratives für Balkon und Garten ergänzen das grüne Sortiment. Das besondere am Spezialmarkt „du und dein garten“ sind die Beratung der Händler und das vielfältige Vortragsangebot an beiden Tagen. Gartenfachmann Niels Lars Chrestensen gibt Tipps zu aktuellen Tomatensorten, Staudengärtner Pascal Klenart erklärt, wie man ein Staudenbeet anlegt und die Heidegärtnerin Ines Grünberg, wie man Heidepflanzen schneidet.

Bio und Regionales im Fokus

Das Gartenforum mit Jens Haentzschel hat an beiden Tagen viele Gartenthemen mit Experten im Programm. Es gibt Tipps und Inspiration zu Stauden und Kräutern, zum floristischen Gestalten, zu Kakteen und Sukkulenten, Orchideen oder Dahlien.

Bio und Regionales ist Thema in der Halle 1. Kräuter, Sämereien, Kulinarisches und vieles mehr – alles Bio und regional – wird angeboten. Nach dem Spezialmarkt ist vor dem egapark-Bummel: Zum kostenfreien Abstellen und Aufbewahren von Pflanzen gibt es den Pflanzenparkplatz auf dem Podest vor Halle 1. Nach dem Besuch des Spezialmarktes warten noch das Danakil, das Deutsche Gartenbaumuseum oder die Stiftung Naturschutz mit der Ausstellung zum grünen Band Thüringens.

Das Deutsche Gartenbaumuseum hat am Sonntag um 13.30 Uhr eine Sonderführung im Programm. Diese vermittelt Einblicke in die preisgekrönte Dauerausstellung „Garten! Vom Paradies zum Einkaufsregal“! und beleuchtet das ebenso spannungsreiche wie fruchtbringende Verhältnis von Menschen und Natur. Und sie macht erlebbar, wie wichtig Gartenbau für Ernährung, Medizin und Klimaschutz ist. Eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „ErfurtNATÜRLICH - Komm pflück dir deine Farben“ zeigt den Prozess von der Pflanze zur Pflanzenfarbe bis hin zum eigenen Bild.

Auf der Bühne und im egapark unterwegs

Mit Akkordeon und Gießkanne, Pollenbällen und Tuba schwärmen Bien & Blum aus und verbreiten dufte Melodien. Ein nachhaltig unterhaltsames Duo, das zwischendurch auch mal kräftig Blütenstaub aufwirbelt. Beflügelndes Musiktheater für große und kleine Lebewesen, so versprechen die Veranstalter.

Im Besucherzentrum sind die schönsten Bilder des Fotowettbewerbs „So schön ist mein egapark!“ zu sehen. Auch gärtnerisch lässt der Frühling bereits auf den Beeten aufhorchen. Das Große Blumenbeet zeigt bis auf die Aussaatflächen bereits den Frühlingslook mit mehr als 120.000 Pflanzen. Darunter Frühlingsblüher wie Hornveilchen, Stiefmütterchen, Tausenschön, Vergissmeinnicht und Goldlack oder Blumenzwiebeln wie Tulpen, Narzissen oder Hyazinthen. Die Blütentiere, beliebte Fotomotive von Frühling bis Herbst, tragen ein Blütenkleid aus bunten Hornveilchen.