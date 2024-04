Erfurt. Es geht um Erfurter Traditionsunternehmen, die aktuelle Waldbrandgefahr, besondere Termine in Gispersleben und mehr in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Erfurter Unternehmen mit Tradition werden vorgestellt

Buchautor Ulrich Seidel stellt am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Peterknecht am Anger 51 sein Buch über Traditionsunternehmen in Erfurt vor. Zuhörer können dabei eintauchen in die faszinierende Wirtschaftsgeschichte Erfurts und dabei die traditionsreichen Unternehmen der Stadt wie Hagans, Lingel, Hess und Co kennenlernen. Der Autor und Heimatforscher Ulrich Seidel präsentiert rund 160 faszinierende und meist unveröffentlichte Bilder. „Liebevoll zusammengestellt und kenntnisreich kommentiert erweckt er so den Geschäftsalltag längst vergangener Tage wieder zum Leben“, kündigt der Veranstalter an.

Öffnungszeiten Caféthek am Domplatz vom 8. bis 13. April

Aufgrund von Wartungsarbeiten am Bibliothekssystem ist die Stadt- und Regionalbibliothek vom 8. bis 13. April geschlossen. Dadurch bleibt auch das Café in der Hauptbibliothek am Domplatz am Montag, 8. April, und Dienstag, 9. April 2024, ganztägig geschlossen. Vom Mittwoch, 10. April, bis Samstag, 13. April, ist das Café zu den gängigen Öffnungszeiten (Mi, Do: 10-18 Uhr; Fr: 10-16, Sa: 10-13 Uhr) für Besucher zugänglich.

Demokratiegestalter-Bus der Adenauer-Stiftung macht Station

Unter dem Motto „Gemeisam.Demokratie.Gestalten.“ tourt der Demokratie-Bus der Konrad-Adenauer-Stiftung durch Deutschland. Als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger lädt er zur Diskussion über gesellschaftliche Fragen. Am Dienstag, 9. April, ab 12 Uhr macht der Bus auf dem Willy-Brandt-Platz in Erfurt halt. Als Gesprächspartner stehen der Beigeordnete Andreas Horn, Michael Hose, Fraktionsvorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, Michael Panse, Vorsitzender des Stadtrats, Dominik Kordon, Mitglied des Stadtrats und Marion Eich-Born, Vorsitzende des SuPEr e.V., sowie Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung bereit. Besucher sind eingeladen auf eine Tasse Kaffee und verschiedene Mitmachangebote am Demokratie-Bus.

Waldbrandgefahr: Thüringenforst bittet um Vorsicht beim Waldbesuch am Wochenende

Die Wetterexperten sagen für das Wochenende frühsommerliche Temperaturen in Thüringen bis über 25 Grad Celsius voraus. Die Landesforstanstalt bittet vorsorglich Waldbesuchende zu umsichtigen Verhalten: Die Waldbrandgefahr steigt. Frühsommerliche Temperaturen bei derzeit sehr trockener Vegetation aus dem Vorjahr können eine kritische Kombination sein. Der Beginn der Vegetationsperiode hat in den heimischen Wäldern zwar schon behutsam eingesetzt, gleichwohl findet sich noch viel vertrocknete Laub- und Nadelstreu sowie verwelkter Grasbewuchs am Waldboden. Erhebungen zeigen, dass für über ein Drittel der Waldbrände in Thüringen das unvernünftige Handeln des Menschen ursächlich ist – allen voran die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe. Statistisch gibt es im Jahresverlauf des Waldbrandgeschehens landesweit zwei Höhepunkte: Der Hochsommermonat August und die Frühjahrsmonate März und April.

Eine Reise durch die Gefühlswelten: Die Ausstellungseröffnung von Katrin Steinert

Im Foyer des Helios Klinikums Erfurt präsentiert Katrin Steinert für die nächsten zwei Monate ihre Werke. Unter dem Titel „Wie es sich anfühlt: Eine Reise durch die Gefühlswelten“ zeigt die Künstlerin ihre neuesten Malereien, die eine feine Mischung aus Farben, Linien und Emotionen darstellen. Die Ausstellung ist eine künstlerische Reise durch die Komplexität innerer Prozesse, die durch die kreative Verarbeitung von Gefühlen und Empfindungen entstehen. Als Sonder- und Kunstpädagogin, Künstlerin, Texterin, Fotografin und Feinfühligkeitsenthusiastin schöpft Katrin Steinert aus einem reichen Erfahrungsschatz und einer tiefen Verbundenheit mit ihrer Umgebung.

Abi-Chat: „Anschreiben, Lebenslauf & Co. – so sieht die ideale Bewerbung aus!“

Ist die Wunschstelle erst einmal gefunden, stellen sich meist viele Fragen zum Bewerbungsprozess: Wie punkte ich mit dem Anschreiben? Was gehört in den Lebenslauf? Wie überzeuge ich beim Vorstellungsgespräch oder Auswahltest? Soll ich eine Bewerbungsmappe noch per Post schicken oder läuft das alles digital? Und welche Rolle spielt eigentlich „ChatGPT“ und das Thema Künstliche Intelligenz? Licht ins Dunkel bringt der nächste Abi-Chat der Agentur für Arbeit am 10. April. Von 16 bis 17.30 Uhr erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles zum Thema „Anschreiben, Lebenslauf & Co. – so sieht die ideale Bewerbung aus!“. Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum unter https://chat.abi.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bürgeramt bleibt am 10. April 2024 geschlossen

Das Erfurter Bürgeramt ist am Mittwoch, 10. April, nicht geöffnet. Grund dafür ist eine Fortbildung, wie die Stadtverwaltung Erfurt mitteilt.

Heimatstube in Gispersleben öffnet wieder

Die Heimatstube in Gispersleben im Internat der Berufsschule, Am Flüßchen 10, öffnet am Samstag, 6. April, von 15 bis 17 Uhr seine Türen. Seien Sie willkommen und tauchen Sie in die Geschichte von Gispersleben ein. Der Eingang ist über den Haupteingang der Berufsschule zu erreichen. Einen weiteren Termin gibt es in Gispersleben: Am 9. April findet von 16.30 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Gispersleben, Ringstraße 17, die vierteljährliche Blutspende statt. Spender sind willkommen, denn Blut rettet Leben und wird dringend gebraucht. Den Teilnehmern wird ein kleiner Imbiss zur Stärkung angeboten.

Mehr Nachrichten aus Erfurt:

red