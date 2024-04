Erfurt. Das sonnige Wetter lockt mehr Menschen auf den Erfurter Domplatz als an den traditionell gut besuchten Ostertagen. Wird das Besucherziel erreicht?

An den ersten acht Tagen hat der Erfurter Altstadtfrühling 158.000 Menschen auf den Domplatz gelockt. Diese Halbzeitbilanz vom Samstagabend hat Marktmeister Sven Kaestner bestätigt. Er ist nun zuversichtlich, dass das Volksfest bis zum Sonntag, 14. April, die angestrebte Besucherzahl von 275.000 erreicht und damit mit der Vorjahresbilanz gleichzieht.

Bei schönstem Sommerwetter wurden am Samstag die bislang meisten Besucher an einem Tag erfasst. Fast 30.000 Kinder und Erwachsene erfreuten sich an den Fahrgeschäften, Spielen und am kulinarischen Angebot.

„Da sieht man wieder einmal, wie wetterabhängig eine Freiluftveranstaltung ist“, sagt Sven Kaestner. Im Vorjahr stellten die Ostertage die Besucher-Hits dar, in diesem Jahr hingegen war das Wetter zu Ostern weniger günstig.

Viele Fahrgeschäfte der Superlative

Die Attraktivität sei einer hochklassigen Auswahl an Fahrgeschäften wie Europas größtem Fliegenden Teppich, dem superschnellen „Mr. Gravity“ oder dem extrahohen Kettenflieger zu verdanken. Aber auch die großzügigen Verweilbereiche auf dem Domplatz machten sich bezahlt. „Was wir immer wieder beobachten, sind Leute, die sich einfach freuen unterwegs zu sein und die Atmosphäre aufzusaugen“, meint Kaestner.

Auch die zweite Halbzeit des Erfurter Altstadtfrühlings startete vielversprechend: Am Sonntag (7. April) wurden bis zum frühen Nachmittag 10.000 Besucher gezählt. Viele weitere Gäste wurden bis zur Schließzeit um 22 Uhr erwartet.

Am Mittwoch ist wieder Familientag

Marktmeister Kaestner dämpft aber allzu hohe Erwartungen an die zweite Woche, da die Schulferien nun vorbei seien. Mit den meisten Besuchern rechnet er am Abschluss-Wochenende sowie am Mittwoch, an dem es zum zweiten Familientag erneut Ermäßigungen gibt.