Rostige Dinge ziehen am Straßenrand oft die Blicke der Passanten auf sich. In Kombination mit einer modernen Ladestation fällt die Patina dann gleich noch mehr ins Auge. So ist es auch mit einer alten Kiste, die sich in bester Nachbarschaft mit einer Elektrokasten eines Automobilkonzerns befindet. Das Stück des VEB Hydraulik Ballenstedt kommt, wie der Name schon sagt, nicht vom Steinplatz, wo man sie heute finden kann. Wie sie aus Sachsen-Anhalt hierher gekommen ist, wird wohl ein Rätsel bleiben. Und auch, ob sie von vornherein für Kies oder Streusalz gedacht war, was heute ihre Funktion ist. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger