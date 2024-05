Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt wurde eine 32-Jährige schwer verletzt. Wegen des unwegsamen Geländes kam die Höhenrettung zum Einsatz.

Am Mittwoch verunglückte eine Frau in Erfurt schwer. Am Nachmittag war die 32-Jährige mit ihrem Fahrrad im Bereich des Steigerwaldes eine Downhill Strecke hinuntergefahren. Laut Polizei verlor die Radsportlerin aus unbekannten Gründen bei der Abfahrt die Kontrolle und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu.

Aufgrund des unwegsamen Geländes konnte der Rettungswagen nicht zur Verunglückten gelangen. Die Höhenrettung der Feuerwehr musste beim Einsatz unterstützen. Die 32-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

