Erfurt. Es werden Musiker gesucht, der Frühling besungen, historische Forschungen vorgestellt und Evag-Türen geöffnet. Doch es gibt noch mehr Neuigkeiten aus Erfurt.

Aufruf für Straßenmusiker zum Krämerbrückenfest

Auch diesem Jahr sollen zum Krämerbrückenfest, vom 14. bis 16. Juni, wieder Straßenmusiker und -künstler einen Platz bekommen. Interessierte können sich jetzt bewerben. Wer mit seiner Kunst das Krämerbrückenfest 2024 mitgestalten möchte, hat noch die Möglichkeit dazu. Im Mittelpunkt des Festes – auf dem Fischmarkt – haben Künstlerinnen und Künstler die Gelegenheit dazu. Sie können sich für einen Auftritt vom 14. Juni ab 18 Uhr bis zum 16. Juni bis 18 Uhr bewerben. Ausschließlich diese Fläche ist innerhalb des Veranstaltungsgeländes an dem Festwochenende für Straßenmusik ausgewiesen. Interessierte können sich bis spätestens Mittwoch, 15. Mai, per E-Mail an veranstaltungen@erfurt.de bei der Kulturdirektion Erfurt bewerben. Folgende Informationen sollten bei der Bewerbung enthalten sein: vollständiger Name, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit, gewünschter Zeitraum je Veranstaltungstag, Art der Musikrichtung, die präsentiert werden soll. Die Kulturdirektion vergibt anschließend die verschiedenen Auftrittszeiträume, welche stundenweise vergeben werden. Eine Honorierung erfolgt nicht.

Menschen durch Flutkatastrophe in Erfurter Partnergemeinde obdachlos

Die Tansaniahilfe-Erfurt e.V. bittet nach Überschwemmungen um Unterstützung für die Partnergemeinde. Im Süden Tansanias droht eine Hungersnot. 200.000 Menschen sind in Tansania durch Überschwemmungen obdachlos geworden. Die Tansaniahilfe Erfurt e.V. hofft auf Unterstützung. Der Erfurter Verein ist seit 1986 in dem ostafrikanischen Land engagiert. Projekte wie Brunnenbau, die Schulausbildung für mittellose Mädchen und eine Mutter-Kind-Klinik sind aktuell der Fokus der Arbeit in der Partnergemeinde im Süden Tansanias. Der Verein steht in engen Austausch mit Filbert Mhasi, Bischof der naheliegenden Diözese Tunduru. Mhasi war 2016 selbst im Zuge eines Austauschprogrammes mit der Partnergemeinde als Pfarrer in Erfurt tätig und hofft auf die Solidarität der Erfurter, die er aus seiner Zeit hier kennt. Brücken, Straßen und Häuser und auch Schulen sind in weiten Teilen Tansanias beschädigt oder zerstört worden. Bereits jetzt sind viele Felder verwüstet und große Ernteanteile zerstört. Eine Unterversorgung droht. Vor allem, die wirtschaftsschwachen Regionen Südtansanias sind betroffen, schreibt Mhasi. Bischof Mhasi, der laut Tansaniahilfe-Erfurt selbst aus ärmsten Verhältnissen stammt, befürchtet, dass man aktuell nicht in der Lage sein könnte, die Kinder ausreichend zu ernähren. Er möchte darum versuchen, Nahrungsmittel wenigstens für die Jüngsten zu organisieren.

Frühlingslieder erklingen in der Kaufmannskirche

Passend zur Jahreszeit lädt der Frauenkammerchor Mechoria am Samstag, 4. Mai, um 17 Uhr zu einem Chorkonzert mit den schönsten Frühlingsliedern in die Kaufmannskirche ein. Unter dem Motto „ Komm holder Lenz“ erklingt unter der Leitung von Andreas Korn Musik unter anderem von Joseph Haydn, Fanny Hensel, Johannes Brahms, Josef Gabriel Rheinberger und anderen. Karten zu 7 Euro gibt es an der Abendkasse und in der Tourist-Information. Kinder haben freien Eintritt.

Historische Forschung zu Notkrediten

Den Vortrag „Kreditbeziehungen von Juden und christlichen Handwerkern in der Reichs- und Messestadt Frankfurt am Main im 14. Jahrhundert“ hält am Dienstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr David Schnur im Rahmen des Erfurter Synagogenabends „Arain“ in der Alten Synagoge in Erfurt. Vormoderne Kreditbeziehungen zwischen jüdischen Geldverleihern und christlichen Handwerkern werden gemeinhin pauschal unter dem Schlagwort der „Notkredite“ subsummiert, die von Christen nur im äußersten wirtschaftlichen Notfall in Anspruch genommen wurden. Diese prekären Kredite wurden von der historischen Forschung gelegentlich auch als eine Erklärung für wachsende Judenfeindschaft und lokale Pogrome im spätmittelalterlichen Reichsgebiet herangezogen. Gleichzeitig liegen kaum valide Analysen zur tatsächlichen Kreditpraxis vor.

Tag der offenen Tür bei der Evag

Einmal einen Blick in die heiligen Hallen der Erfurter Verkehrsbetriebe werfen? Oder in der Evag-Leitstelle Platz nehmen und den Bus- sowie Straßenbahnverkehr der Stadt im Blick haben? Vielleicht auch gern eine Mitfahrt durch die Buswaschanlage wagen? All das und noch viel mehr ist am Samstag, dem 25. Mai 2024, möglich – von 10 bis 16 Uhr öffnen die Erfurter Verkehrsbetriebe ihre Tore und laden zum Tag der offenen Tür am Urbicher Kreuz ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Führungen durch die Bus- und Straßenbahnwerkstätten, Besuche in der Leitstelle oder Einblicke in Evag-Technik wie die Bordrechner oder Verkaufsautomaten. Auch die beliebten Fahrzeugschauen - mit historischen bis hin zu den aktuellen Bussen und Straßenbahnen - wird es wieder geben. Wichtig: Interessierte können sich für ausgewählte Führungen schon jetzt einen Platz sichern. Das geht online unter: jubilaeum.evag-erfurt.de/tagderoffenentuer. Auf die kleinen Gäste wartet eine ganz besondere Aktion. An der Kinderstation dürfen sie mit Ölkreiden, Stiften und bunten Farben malen, was das Zeug hält. Das Beste: Die schönsten Motive der Nachwuchs-Künstler zum Thema „Nahverkehr von gestern, heute und morgen“ werden später auf einen Bus zu sehen sein, der im Linienbetrieb durch Erfurt fährt.

Hoffest mit Mitmach-Angeboten

Erleben Sie ein Abenteuer und werden Sie aktiv in der Welt der Medien - so lautet der Aufruf des ELAN e.V. gemeinsam mit dem „Mit Medien e.V.“, die gemeinsam ein Hoffest feiern am Samstag, 4. Mai, von 14 bis 18 Uhr in der Brühler Straße 52. Beide Vereine präsentieren sich mit Mitmach-Aktionen und geben Einblicke in die Räumlichkeiten, einschließlich des Kinosaals und des Medienlabors. Es werden Samenbomben gebaut, Löffel geschnitzt, Besucher können löten und basteln.

Schließtage in den städtischen Ämtern

Das Bauamt einschließlich Bürgerservice, das Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften einschließlich Kartenstelle, das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, der Amtsleiterbereich des Amtes für Bildung und die Abteilung Schulverwaltung, die Abteilung Verkehr des Tiefbau- und Verkehrsamtes inklusive der Straßenverkehrsbehörde, das Veterinäramt sowie der Entwässerungsbetrieb Erfurt sind am Freitag, 10. Mai, für den Besucherverkehr geschlossen. Am Montag, 27. Mai, haben das Amt für Umwelt- und Naturschutzamt sowie der Erfurter Sportbetrieb geschlossen.

Bauarbeiten starten im Nebenbereich der Erfurter Landstraße

Am 13. Mai starten im Nebenbereich der Erfurter Landstraße Bauarbeiten zur entwässerungstechnischen Erschließung von Gewerbeflächen. Dabei erhalten die gewerblichen Anlieger zwischen der Autobahnanschlussstelle Erfurt-Stotternheim und dem nördlichen Ende der Netto-Gewerbefläche einen Anschluss ans Kanalnetz. Zuvor werden ein neuer Mischwasserkanal und Leerrohre für die spätere Installation einer Beleuchtungsanlage verlegt. Voraussichtlich im Frühsommer rücken die Arbeiten in die Zufahrtsstraße ILZ-Ost und queren die Netto-Einfahrt. Dafür muss eine provisorische Fahrbahnverbreiterung hergestellt werden. Die Bauarbeiten werden dann abschnittsweise durchgeführt, um den Gewerbeverkehr im Baubereich aufrechtzuerhalten. Geplant ist, die Bauarbeiten bis Ende August abzuschließen.

Konzertlesung zum Gedenken an die Deportation

Zum Gedenken an die Deportation am 9./10. Mai 1942 lädt der Erinnerungsort Topf & Söhne am Dienstag, 7. Mai, zu einer Konzertlesung mit anschließender Führung durch die Sonderausstellung „Miriams Tagebuch“ ein. Über 100 Erfurter Jüdinnen und Juden wurden damals an Vernichtungsorte in Polen deportiert. Niemand überlebte. Zum Gedenken an diese Opfer des Nationalsozialismus bringen Gundula Mantu, Violine, und Marion Minkus, Sprache/Gesang, Musik der jüdischen Komponisten Leonid Guralnik, Gideon Klein und Erwin Schulhoff zu Gehör. Die Musik kombinieren sie mit Gedichten von Selma Merbaum aus Cernowitz, die mit 18 Jahren in einem SS-Arbeitslager in Transnistrien starb. Ihre Lyrik zählt heute zur Weltliteratur. Die Konzertlesung beginnt um 15 Uhr, die Ausstellungsführung schließt sich um 16.15 Uhr an. Beide Veranstaltungen finden im Rahmen der Initiative „Gold statt Braun“ und der Veranstaltungsreihe „Bücher aus dem Feuer“ statt. Kooperationspartner ist der Kammermusikverein Erfurt e. V. Der Eintritt ist frei.

Großes Stadtteilfest in Melchendorf am 4. Mai

Es wird bunt auf dem Vorplatz des Melchendorfer Marktes: Mehr als 30 Institutionen des Erfurter Südostens bereiten ein großes Fest vor für Samstag, 4. Mai, von 11 bis 16 Uhr. Dann gibt es ein Programm für alle Generationen. Bewegung versprechen beispielsweise die Basketball Löwen Erfurt oder der Kinder- und Jugendzirkus Tasifan mit seinem Mitmachzirkus. Auf der Bühne führen Gruppen des Stadtteils Tanz und Musik vor. Zahlreiche Institutionen präsentieren sich mit Informationen und Aktionen von Blutdruckmessung bis Zuckerwatte. Neben einem Kuchenbasar warten weitere kulinarische Angebote auf alle Gäste. Die Stadtverwaltung Erfurt zeigt gemeinsam mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft KoWo die Planungsstände von Baumaßnahmen aus dem Großprojekt „Modellvorhaben Erfurt Südost“. Es wird Erläuterungen zur Sanierung Körnerstraße 9/10, dem Neubau des Sport- und Bürgerzentrums Windischholzhausen, der Neugestaltung des Holzergrabens sowie der Neugestaltung der Außenanlagen am Familyclub Drosselberg geben. Das Gesundheitsamt lädt außerdem zu Hula-Hoop, Seilspringen und Zielwerfen ein. Das Quartiersmanagement hat den neuen Kinder- und Jugendstadtteilplan im Gepäck. Der Eintritt zum Fest ist frei. Die Veranstaltung findet im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung statt.

