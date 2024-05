Erfurt. Der beliebte Naturerlebnisort feiert dieses Jahr sein dreißigjähriges Bestehen. Jetzt setzt die Fuchsfarm auf die Hilfe der Erfurterinnen und Erfurter.

Die Fuchsfarm wird am 7. September 2024 dreißig Jahre alt. Der Naturerlebnisgarten, der im Jahr 1994 als kommunale Umweltbildungseinrichtung unter dem Titel „Naturschutzlehrstätte Fuchsfarm“ eröffnet wurde, zieht seitdem mit ihrem breiten Veranstaltungs- und Bildungsangebot jedes Jahr mehrere Tausend kleine und große Besucherinnen und Besucher an.

Das etwa zwei Fußballfelder große Gelände im Erfurter Steigerwald hat einen festen Platz in den Erinnerungen vieler in Erfurt lebender Menschen. Deswegen ruft die Fuchsfarm sie dazu auf, sich anlässlich des Jubiläums bei Ihnen zu melden. Kleine Geschichten und Bilder können per Mail an „fuchsfarm@erfurt.de“ oder per Post an das Umwelt- und Naturschutzamt, Stauffenbergallee 18, 99085 Erfurt gesendet werden.

„Wir freuen uns, wenn uns die Erfurterinnen und Erfurter anlässlich des Jubiläums an ihren Erinnerungen rund um die Fuchsfarm teilhaben lassen“, sagt der zuständige Beigeordnete, Andreas Horn. Aus den Bildern und Geschichten soll eine kleine Sammlung entstehen, die spätestens zur großen 30-Jahres-Feier gezeigt werden soll.

red