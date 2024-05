Erfurt. Zum zweiten Mal startet das Bier- und Genussfestival auf dem Gelände des ehemaligen Erfurter Güterbahnhofes. Über zweitausend Besucher probierten am ersten Abend die Biere.

Das diesjährige „Flanieren mit Bieren“, ein Bier- und Genussfestival im Erfurter Zughafen, ist am Freitagabend mit einem Festbieranstich durch Oberbürgermeister Andreas Bausewein eröffnet worden. Nur zwei Schläge auf den Zapfhahn und der Gerstensaft floss als Freibier in die Gläser der wartenden Menge.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein schenkt Freibier beim „Flanieren mit Bieren“ im Erfurter Zughafen aus. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Über 2000 Besucher waren am ersten Abend auf das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes gekommen. Denn hier präsentieren dreißig Brauereien ihr Handwerk vor dem meist sachkundigen Publikum. Neben den liebevoll gebrauten Gerstensäften gibt es auch Streetfood, Kaffeespezialitäten und den einen oder anderen edlen Tropfen zu probieren. Ein Sammlerglas können die Besucher mit dem Bier ihrer Wahl an den Ständen befüllen lassen. So wird Wegwerfplastik vermieden und auf Nachhaltigkeit gesetzt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes haben sich nicht nur zahlreiche kleine Firmen und Start-ups angesiedelt, die heute als Zughafen bekannte Location hat sich in den letzten Jahren auch zu einem der wichtigsten Kreativ- und Kulturwirtschaftsstandorte Thüringens weiterentwickelt. Hier hat auch die Braumanufaktur Heimathafen ihren Sitz. Am Sonnabend geht das Festival in die zweite Runde. Ab 12 Uhr werden die Hafentore für Genießer geöffnet.