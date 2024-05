Erfurt. Amazon hat am Montag (6. Mai) in Erfurt-Stotternheim sein größtes und modernstes Logistikzentrum in Europa eröffnet. Wir waren dabei.

Die Standortleiterin Silvana Specht schneidet am Montag (6. Mai) 7.56 Uhr das Band durch: Der Logistikzentrum ist eröffnet. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Die Eingangshalle ist mit Luftballons und dem Logo des Logistikzentrums „ERF1“ geschmückt. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Die ersten Mitarbeiter werden empfangen. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Die Mitarbeiter bekommen ihre Ausweise. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Am Haupteingang des Logistikzentrums herrscht Feierstimmung. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Im Raum mit den Mitarbeiter-Schließfächer hängen die Fahnen der Herkunftsländer. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Die Teamleiter tragen Westen mit der Aufschrift „Frag mich“. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Amazon heißt seine Mitarbeiter willkommen. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Die Werkleitung führt die erste Einweisung der Tagschicht durch. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Auf einem Lagerroboter haben Mitarbeiter unterschrieben. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

3951 Schließfächer stehen für Mitarbeiter zur Verfügung. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Die Fotowand ist für viele Mitarbeiter eine große Attraktion. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Auf einer Weltkarte können die Mitarbeiter ihre Herkunft mit einer Stecknadel kenntlich machen. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Zahlreiche Stecknadeln sind bereits auf der Weltkarte verteilt. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Das Willkommensgeschenk ist ein Rucksack mit T-Shirt, Wasserflasche und anderen Objekten mit dem „ERF1“-Logo. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Die Fotowand wird gern genutzt. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Das Logistikzentrum („Fulfillment Center“) von Amazon ist sei dem 6. Mai in Betrieb. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

