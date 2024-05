Erfurt. Für jedes neue Logistikzentrum hat der erste eingelagerte Artikel eine nahezu historische Bedeutung. Was landete wohl in Erfurt-Stotternheim zuerst in den Regalen?

Das neue Amazon-Logistikzentrum in Erfurt-Stotternheim hat am Montag (6. Mai) seinen Betrieb aufgenommen. In den nächsten Wochen sollen dort 26 Millionen Artikel eingelagert werden, die später in Kundenpaketen wieder verschickt werden. Für die Lagerung stehen 80.000 Regale bereit.

Obwohl der erste Tag vor allem der Einweisung der Mitarbeiter diente, wurden auch bereits erste Waren in Empfang genommen. Bei den Mitarbeitern war deshalb die Spannung groß: Was für ein Artikel würde zuerst in den Regalen landen? Amazon mischt sich in die Auswahl nicht ein und überlässt die Frage ganz dem Zufall.

Erster Lkw dockt an der Ladebucht an

Am frühen Nachmittag, etwas eher als geplant, dockte der erste Lkw an seiner Ladebucht an. Die Amazon-Mitarbeiterin Resty Rahmawati, die mit rund 80 Kolleginnen und Kollegen am Montag in ihre erste Tagschicht gestartet war, übernahm das Auspacken.

Und was hielt sie zuerst in der Hand? Es war eine Packung wiederverwendbarer Strohhalme.

Drei bis sechs Lkw in der ersten Woche erwartet

Das Einlagern der Artikel erfolgt jedoch in den ersten Tagen noch mit angezogener Handbremse. Später im regulären Betrieb werden 60 bis 80 Lkw pro Tag erwartet, die über die nahe Autobahn die Artikel anfahren und die Kundenpakete zu den regionalen Verteilzentren fahren. In der gesamten ersten Woche sind es laut einer Sprecherin hingegen nur drei bis sechs Lkw, die Waren anliefern.

Mit der ersten Auslieferung wird in drei bis vier Wochen gerechnet. Bis dahin, also bis Ende Mai, soll auch die Zahl der Versandmitarbeiter bis auf 1000 steigen. Bis zum Jahresende will Amazon rund 2000 Menschen im Stotternheimer Logistikzentrum „ERF1“ beschäftigen.