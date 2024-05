Erfurt. Der Wahlkampf nimmt an Fahrt auf. Wer die Bewerber für den OB-Posten kennenlernen will, für den gibt es jetzt eine neue Adresse.

Wer die Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters oder die Kandidatin zur Oberbürgermeisterin noch nicht live erlebt hat, muss sich nicht über eine Mangel an Gelegenheiten beschweren. In den vergangenen Wochen war für jeden etwas im Angebot. Am Montagabend ging es zuletzt um den Sport. Zuvor um Kultur, die Jugend, Senioren oder die Wirtschaft.

Da natürlich nicht jede Erfurterin oder jeder Erfurter die Chance und Zeit besitzt, sich lange Gesprächsrunden anzuhören, ist auch unsere Zeitung seit einigen Wochen bereits dabei, über die anstehenden Wahlen des Stadtoberhauptes, des Stadtrates und der Ortsteilbürgermeister zu berichten. Neben Politiker-Porträts und -Steckbriefen wenden wir uns in den kommenden Tagen auch einzelnen Themenbereichen zu und die Herren und eine Dame kommen gleichberechtigt zu Wort. Auf dem Internet-Portal dieser Zeitung geschieht das über kurze Videos sogar im wahrsten Sinne des Wortes.

Wem allerdings erst kurz vor der Wahl am 26. Mai einfällt, sich einmal intensiver mit Personen und Inhalten zu beschäftigen, für den gibt es ab sofort eine Extra-Adresse. Hier sind viele Beiträge im Netz gebündelt und problemlos aufrufbar: www.thueringer-allgemeine.de/themen/wahlen_erfurt/

