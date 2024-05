Erfurt. Die Polizei brachte einen 47-Jährigen zu Boden und fesselte diesen, nachdem er aus einem Museum verwiesen wurde. Der Mann leistete erheblichen Widerstand.

Am Dienstagnachmittag brachten Polizisten einen 47-Jährigen in einem Museum in der Erfurter Innenstadt zu Boden und fesselten diesen mit Handschellen, während er erheblichen Widerstand leistete. Nach Angaben der Polizei habe der Mann sich aggressiv verhalten und die Beamten bedroht, die versuchten ihn zu beruhigen.

Zuvor rauchte der Mann innerhalb des Museums unerlaubterweise eine Zigarette und wurde daraufhin von dem Sicherheitsdienst des Gebäudes verwiesen. Nachdem er wenig später zurückkehrte, riefen die Sicherheitskräfte dann die Polizei.

Nachdem die Beamten ihren Einsatz beendeten, ließen sie den Mann mit mehreren ausgestellten Anzeigen seines Weges ziehen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red