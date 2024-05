Erfurt. Zwei Löschzüge rückten am Männertag am späten Nachmittag in die Innenstadt aus.

In der Rosengasse brannte heute gegen 17.15 Uhr ein leerstehendes Objekt. Laut Feuerwehrsprecher Lars Angler brannte Unrat in einem Raum. „Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden“, sagt er. „Personen wurden nicht verletzt, es mussten jedoch zwei Personen aus dem Gebäude gerettet werden“, so Lars Angler weiter.

Nach circa 45 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Im Einsatz waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren.

