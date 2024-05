Erfurt. Am Sonntagabend randalierte ein 20-Jähriger in Erfurt am Bahnhof. Er schnappte sich einen Feuerlöscher und schlug eine Glasscheibe ein.

Am Sonntagabend ließ ein Mann am Erfurter Hauptbahnhof seiner Aggression freien Lauf. Wie die Polizei mitteilte, entwendete er einen Feuerlöscher aus dem Foyer eines naheliegenden Hotels und schlug diesen gegen eine Scheibe. Im Anschluss, versuchte er eine Parkhaus-Schranke zu demolieren. Dabei entstand nach Polizeiangaben allerdings kein Schaden.

Als die Polizeibeamten auf den 20-Jährigen stießen, leistete dieser Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

