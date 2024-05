Erfurt. Nachdem ein junger Mann den Club verlassen musste, schlug er auf einen Security-Mitarbeiter ein. Dieser wehrte sich mit Pfefferspray. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag kam es zu einem hohen Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 24-Jährige stadteinwärts auf der Erfurter Landstraße unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache stark bremste. Ein hinter ihr fahrender 18-Jähriger schaffte es nicht mehr rechtzeitig, sein Auto zu stoppen und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf.

Dabei entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von 4000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei, stellten die Polizisten fest, dass die junge Frau mit fast ein Promille unterwegs war. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet tausende Euro

Eine 44-jährige Frau aus Erfurt fiel einem Betrüger zum Opfer. Laut Polizeiangaben erhielt sie eine Textnachricht auf ihr Handy, in welcher sie dazu aufgefordert wurde, eine Überweisung zu bestätigen. Dieser Aufforderung kam sie nicht nach, sodass sie schließlich von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert wurde.

Dieser gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er berichtete der Frau von einem angeblichen Hackerangriff und drängte sie, eine Rückbuchung zu bestätigen. Dieser Aufforderung kam die 44-Jährige schließlich nach und bestätigte mittels Push-Tan Verfahren den Geldtransfer.

Doch anstatt Geld zu erhalten, genehmigte sie eine Abbuchung von ihrem Konto in Höhe von 2300 Euro. Nachdem ihr klar wurde, dass sie betrogen wurde, kontaktierte sie die Polizei.

Diebe stehlen Fahrzeug im Wert von 20.000 Euro

Am Freitag hatten es Unbekannte auf einen Kia im Wert von 20.000 Euro abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Besitzer des Fahrzeuges dieses am Freitag vor seinem Wohnhaus in der Erfurter Innenstadt ab.

Als er am nächsten Tag zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Die Diebe hatten es auf unbekannte Weise geöffnet und gestohlen.

22-Jähriger attackiert Security-Mitarbeiter

Am Samstagmorgen griff ein Mann einen Security-Mitarbeiter eines Clubs in der Erfurter Innenstadt an. Der 22-Jährige war bereits zuvor des Clubs verwiesen worden.

Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, es erneut zu versuchen. Dabei griff er den Sicherheitsmitarbeiter an und schlug ihn mehrmals gegen den Kopf. Der Mitarbeiter setzte sich zur Wehr und verwendete Reizgas. Wie die Polizei mitteilte, wurden die alarmierten Beamten ebenfalls durch den 22-Jährigen attackiert. Die Beamten mussten den Mann fesseln. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen durch das Reizgas musste er in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Mülltonnen brennen im Erfurter Norden

Am Samstagabend kam es im Erfurter Norden zu einem Feuerwehreinsatz. Eine unbekannte Person hatte zuvor mehrere Mülltonnen angezündet. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unbekannte im Anschluss.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen bereits drei Tonnen in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.