Erfurt. Tempolimits sollen viele Erfurter ruhiger schlafen lassen. Und ein neues Wohnquartier im Norden nimmt Gestalt an. Das bewegte die Stadt in dieser Woche.

Montag: Neue Tempolimits sollen Lärmbelästigung senken

In sechs Erfurter Straßen sollen demnächst nächtliche Tempolimits eingeführt werden. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 Kilometer pro Stunde sollen die Lärmbelastung mindern. Sie sind Teil des neuen Lärmaktionsplanes, dank dem 6100 Einwohner künftig ruhiger schlafen sollen. Geplante Kosten für alle Maßnahmen: 28,3 Millionen Euro.

Der erste Stolperstein, der in Erfurt einen Platz findet, ist dem Kaufmann Karl Klaar gewidmet, dessen Firma zuletzt in der Trommsdorffstraße ansässig war. © Funke Medien Thüringen | Ada Jabin/Kathleen Kröger

Dienstag: In Erfurt soll ein erster Stolperstein verlegt werden

In vielen Städten erinnern sie an die Opfer der NS-Verbrechen: Stolpersteine auf den Bürgersteigen dort, wo einst etwa jüdische Bürger gelebt haben. In Erfurt erinnerten bislang überdimensionale Stecknadeln an Naziopfer, jetzt soll auch erstmals ein Stolperstein hinzukommen. An diesem Dienstag wird das Vorhaben der Öffentlichkeit vorgestellt.

Eine Probebohrung sollte Aufschluss über die Situation des Angerbrunnens geben. © Stadtverwaltung Erfurt | Vitalik Gürtler

Mittwoch: Sorge um den Angerbrunnen

Bauarbeiter rücken an, bohren Löcher in den Beton des „neuen“ Erfurter Angerbrunnens: Es gibt Sorge wegen der Standfestigkeit der Sockel, auf denen die bronzenen Wasserschalen thronen. Bis zu drei Tonnen wiegen die im gefüllten Zustand. Eine Überprüfung der Konstruktion ergibt: Der Brunnen kann auch diese Saison wieder in Betrieb gehen.

Sibylle Wulff ist die neue Chef-Restauratorin der Erfurter Restaurierungswerkstätten am Hospitalplatz. © Stadtverwaltung Erfurt | Anja Schultz

Donnnerstag: Sie wird neue Chefin der städtischen Restauratoren

Mit den Erfurter Restaurierungswerkstätten verfügt die Stadt über eine einzigartige Einrichtung: Unter einem Dach arbeiten Experten und kümmern sich etwa um die Exponate der hiesigen Museen. Sibylle Wulff kommt nun als neue Leiterin des Hauses nach Erfurt. Die studierte Konservatorin verrät, was sie sich von der Arbeit hier erwartet.

In der Tallinner Straße wird das Bauvorhaben „Auenkamp“ vorbereitet. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Freitag: Vorbereitungen für neues Wohnviertel nehmen Fahrt auf

135 Wohnungen in zehn Gebäuden, das sehen die Pläne für das Kowo-Bauprojekt „Auenkamp“ an der Tallinner Straße vor. Nun bestätigte der Stadtrat den Durchführungsvertrag mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft. Die Kowo hofft auf einen Baustart im September – auch wenn ein entsprechender Bebauungsplan noch aussteht.