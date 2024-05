Erfurt. LED-Balkonlampen im Wert von mehr als 13.000 Euro haben Unbekannte in Erfurt gestohlen. Es werden Zeugen gesucht. Die Meldungen der Polizei.

Baustelle im Dunkeln hinterlassen

Am Freitag wurde der Polizei ein Diebstahl gemeldet. Ein bisher unbekannter Täter schlug innerhalb der vergangenen zwei Wochen auf einer Baustelle im Erfurter Norden zu und entwendete LED-Balkonlampen im Wert von mehr als 13.000 Euro. Der Täter, der wohl ein „Faible für stimmungsvolle Beleuchtung hat, hinterließ die Baustelle wortwörtlich im Dunkeln“, heißt es in der Meldung der Polizei. Die hochwertigen LED-Lampen waren für neue Balkone eines Wohnkomplexes bestimmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Jede Information könne helfen, Licht ins Dunkel dieses Falles zu bringen.

Touristen bestohlen

Eine eher unschöne Erinnerung an ihren Aufenthalt in der Thüringer Landeshauptstadt hat ein Ehepaar aus Sachsen im Gepäck. Diese hatten ihren Pkw samt zwei Fahrrädern auf dem Heckträger in der Nacht auf Freitag in der Löbervorstadt geparkt. Unbekannte Täter brachen das zusätzlich angebrachte Seilschloss auf und entwendeten laut Polizeiangaben ein blaues Damen-Pedelec der Marke Diamant im Wert von etwa 3000 Euro.

red