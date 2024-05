Erfurt. Andernorts geht es mit Insektenmagneten farbenfroher zu. Für die Haupteinkaufsmeile der Stadt aber hat sich das Garten- und Friedhofsamt bei der Bepflanzung auf zwei Farben beschränkt.

Seit dieser Woche schmücken wieder zahlreiche Blumenampeln an Geländern und Laternen die Innenstadt. Insgesamt 227 Pflanzgefäße, und somit 62 mehr als im vergangenen Jahr, wurden in den vergangenen Tagen durch das Garten- und Friedhofsamt aufgehängt. Für die zusätzlichen Blumenampeln wurden neue Standorte, beispielsweise an der Krämerbrücke oder im Venedig gefunden.

Die diesjährige Farbkombination besteht aus Violett, Orange und Weiß. Petunien, Pelargonie und Bergminze als ausgesprochener Insektenmagnet zieren die Kästen im Bereich der Andreasstraße, im Umfeld des Domplatzes bis zum Theater und Gothaer Straße oder am Hauptbahnhof. Farblich zurückhaltender sind die Farben der Pflanzen am Anger gehalten, hier wurden ausschließlich in Weiß und Schwarz blühende Petunien, Pelargonien und Verbenen gepflanzt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die Blumenampeln hängen den gesamten Sommer und werden erst im Oktober entfernt, wenn die Sommerflorsaison endet.

